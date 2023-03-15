Türkiye'den insan kaçırmakla suçlanan çeteye baskın

Türkiye'den Almanya'ya Bosna-Hersek üzerinden insan kaçırmakla suçlanan bir gruba Almanya'nın iki eyaletinde 400 polisin katıldığı bir operasyon düzenlendi. Berlin ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde Çarşamba günü düzenlenen operasyonlarda 18 konut, 7 iş yeri ve 3 araçta aramalar yapıldığı, Türkiye ve Irak'tan Almanya'ya insan kaçırmakla suçlanan beş kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

DW Türkçe'nin sorularını cevaplayan Federal Polis Berlin Direktörlügü Halka İlişkiler sözcülerinden Jens Schobranski, ayrıca bir bankada gizli kasa tespit edildiğini, ancak henüz içinde ne olduğu konusunda inceleme yapılmadığını söyledi. Schobranski, "ticari amaçla insan kaçırmakla" suçlanan organize çetenin 2019'dan bu yana faaliyet yürüttüğünü, geçen yaz başka bir insan kaçakçılığı davası sırasında ele geçen ipuçları sayesinde bu çetenin varlığından haberdar olunduğunu ve o zamandan beri de gizli takibe alındındığını aktardı.

İnsan kaçırmakla suçlanan çetenin nasıl izlendigi ve uyuşturucu çeteleri gibi şifreli iletişim kullanıp kullanmadıkları ve emniyetin bunu deşifre edip etmediği sorusuna ise "soruşturmanın akıbeti" gerekçesiyle cevap vermedi.

Federal Polis'in, Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Savcılığı ile ortak yürüttüğü soruşturmaya göre söz konusu çete 2019'dan bu yana çoğu Türk vatandaşı en az 90 kişiyi kaçak yollarla Almanya'ya getirdi. DW Türkçe'ye bilgi veren Jens Schobranski, Türkiye ve Irak'tan söz konusu kişilerin İstanbul’dan Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya uçakla getirildiğini, oradan da TIR veya otomobillerle kara yolundan Balkan rotası izlenerek "yeşil geçiş" diye niteledikleri ormanlık veya çalılık alanlardan Almanya’ya sokulduğunu söyledi.

Operasyonlar sırasında polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Fotoğraf: Paul Zinkendpa/picture alliance

Kaçak olduğu tahmin edilen 9 Türk vatandaşı da yakalandı

Federal Polis Berlin Direktörlüğü sözcüsü, baskın yapılan evlerde çete tarafından Almanya’ya sokulduğunu düşündükleri 9 Türk vatandaşı tespit edildiğini, bunların kimlik ve yasal oturumlarına dair durumun henüz kesin netleştirilmediğini belirtti. Şüphelilerden dördünün Berlin'de, birinin de Halle kentinde gözaltına alındığını, toplam şüpheli sayısının ise 18 olduğunu söyledi.

Şüphelilerin Türkiye'den 90 gün vizesiz seyahat edilebilen Bosna-Hersek'e uçakla getirdiği kişilerin Macaristan, Slovenya, Avusturya ve benzeri ülkeleri aşarak Almanya’ya kadar kontrol ve kayıt edilmeden nasıl gelebildiği sorusunu yanıtlayamayacağını söyleyen Schobranski, insan kaçakçılarının her zaman en az kontrollerin yapıldığı veya dikkat çekmeyen yolları keşfettiği ve kullandığı cevabıyla yetindi.

Bu yolla Almanya'ya gelen kişilerin kaçakçılara 10 bin euroya kadar ödeme yaptığı belirtiliyor. Schobranski, aralarında şoförlerin de bulunduğu şüphelilerin iyi örgütlenmiş oldukları bilgisini de aktardı.

Şüpheliler Türk ve Alman vatandaşı

Şüphelilerin çoğunun uzun süredir Almanya'da ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları olduğunu da aktaran Schobranski, operasyona Berlin Eyalet Emniyet Teşkilatı ve Başsavcılığı ile Saksonya-Anhalt Eyalet Emniyet teşkilatı ve sorumlu Gümrük Direktörlüğü'nün de katıldığını, ancak zanlıların tehlikeli ve silahlı olabileceği şüphesi üzerine baskınlara Federal Polis'in Özel Komando Birlikleri'nin (SEK) de dahil edildiğini bildirdi.

Schobranski, yapılan aramalarda bir kuru sıkı tabanca ile bıçak ele geçirildiğini, ayrıca çok sayıda belge, veri taşıyıcı, kimlik ve sahte nüfus cüzdanları bulunduğunu da belirtti. Bunların incelendiğini, ilaveten 227 bin euro değerinde varlığın dondurulduğunu, üç otomobil ve 130 bin euro paraya da el konduğunu kaydetti. Elde edilen ipuçlarına göre yeni operasyonlar düzenlenebileceğini de kaydetti.

Balkan ülkelerine vizesiz seyahat mümkün

DW Türkçe, Almanya sınırında son yıllarda düzensiz yollarla ülkeye giriş yapmaya kalkışırken yakalanan Türk vatandaşlarının sayısında hızlı artış kaydedildiğini ortaya çıkarmıştı. DW Türkçe'nin Münih Federal Polis Direktörlüğü'nden aldığı bilgiye göre, Ocak - Eylül 2022 tarihlerinde Almanya sınırlarında 5 bin 362 Türk vatandaşının yakalandığı, bunun 2021'in tamamında 2 bin 531 olduğu, pandeminin damgasını vurduğu 2020'de de sadece bin 629 olduğu tespit edilmişti. Bu da 2022'de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya'ya düzensiz yolla giriş yaptığı tespit edilen Türk vatandaşı sayısının yüzde 254 oranında arttığını ortaya koydu. 2020 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise artışın yüzde 368 olduğu ortaya çıkmıştı.

Türkiye'den Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Sırbistan gibi bazı Avrupa ülkelerine 90 gün için vizesiz seyahat mümkün. Alman makamları geçen yıl özellikle gevşek vize politikası nedeniyle Avrupa'ya kaçak girişlerin artışında sorumlu olmakla suçladığı Sırbistan'ı defalarca uyardı. Sırbistan, Kosova'yı tanımayan ülkelere vizesiz seyahat hakkı tanıyarak Avrupa Birliği'ne (AB) düzensiz göçün önünü açmakla itham edildi.