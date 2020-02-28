 Türkiye′den İdlib′de uçuşa yasak bölge talebi | TÜRKİYE | DW | 28.02.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'den İdlib'de uçuşa yasak bölge talebi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İdlib'de uçuşa yasak bölge çağrısını yineledi, sorumluluklarını yerine getirmemeleri durumunda Rusya ve İran'ın da güvenilirliklerini yitireceklerini söyledi.

Arşiv - Suriye'de Türk askeri konvoyu

Arşiv - Suriye'de Türk askeri konvoyu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk askerlerinin "kanını yerde bırakmayacaklarını" ve 33 askerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıyı düzenleyenlerin "bunun hesabını vereceğini" ifade etti.

Altun, saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen acil güvenlik toplantısında "gayrimeşru Esad rejimine bağlı birliklere karşı harekete geçme" kararı alındığını ve Suriye ordusuna ait hedeflerin karadan ve havadan vurulduğunu duyurdu.

Astana sürecinin taraflarına ve uluslararası topluma sorumluluklarının bilincinde olma çağrısında da bulunan Fahrettin Altun, daha önce Ruanda ve Bosna-Hersek gibi ülkelerde yaşanan soykırımın benzerine İdlib'de yaşanmasına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

Esad rejimine "etnik temizlik" suçlaması

Esad rejimini "etnik temizlik" yapmakla ve milyonlarca Suriyeliyi İdlib'den çıkarmaya çalışmakla suçlayan Altun, Türkiye'nin dört milyon sığınmacıyı kabul ettiğini ancak kapasitesinin ve kaynaklarının bir milyon kişiye daha ev sahipliği yapmaya yeterli olmadığını ifade etti.

Fahrettin Altun

Fahrettin Altun

Uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sivil halkın korunması ve İdlib'de bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasını talep etti. Altun diğer yandan, Astana sürecinin tarafları olan Rusya ve İran'ın, şiddet ve düşmanlığı azaltmaya yönelik sorumluluklarını dikkate almamaları durumunda, güvenilirliklerini yitireceklerini savundu.

Esad rejiminin Türkiye'nin ulusal güvenliği, bölge ve Avrupa için bir tehlike olduğunu dile getiren Altun, bu rejimin kendi halkına da terör uyguladığını öne sürdü.

DW / ET,BK

© Deutsche Welle

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