Türkiye'den göç edenlerin sayısı yüzde 27,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bugün açıkladığı 2020 yılına dair Uluslararası Göç İstatistiklerine göre Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı 2019'a göre yüzde 27,3'lük artışla 420 bin 463'e ulaştı. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 77 bin 810'unu Türk vatandaşları, 342 bin 653'ünü ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 15,2 ile 25-29 yaş grubunda olduğu, bu yaş grubunu yüzde 13,2 ile 30-34 ve yüzde 12,7 ile 20-24 yaş grubunun izlediği görüldü.

Türkiye'ye göç edenlerin sayısında büyük azalma

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı ise 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,7 azalarak 340 bin 845 kişi oldu. Türkiye'ye göç eden nüfusun yüzde 53,6'sını erkekler, yüzde 46,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 98 bin 349'unu Türk vatandaşları, 242 bin 496'sını ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'ye 2020 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,5 ile 25-29 yaş grubunda olduğu, bu yaş grubunu yüzde 11,3 ile 20-24 ve yüzde 11 ile 30-34 yaş grubu izledi.

İstanbul iki grupta da birinci sırada

Türkiye'ye 2020 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 34,1 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul'u yüzde 8,3 ile Ankara ve Antalya, yüzde 3,2 ile Bursa ve yüzde 2,8 ile İzmir takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 47,6 ile İstanbul yine başı çekti. İstanbul'u yüzde 9,5 ile Ankara, yüzde 6,6 ile Antalya, yüzde 2,8 ile İzmir ve yüzde 2,7 ile Gümüşhane izledi.

En fazla göç hareketliliği Irak ile

Türkiye'ye 2020 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 11,9 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 9,4 ile Afganistan, yüzde 7,4 ile Türkmenistan, yüzde 6,3 ile Rusya Federasyonu ve yüzde 6 ile Suriye vatandaşları izledi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı da yüzde 16,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 11,6 ile Türkmenistan, yüzde 8,9 ile İran, yüzde 6,5 ile Azerbaycan ve yüzde 5,4 ile Suriye vatandaşları takip etti.

DW/BK,BÖ

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