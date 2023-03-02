DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Türkiye'de erişim engeli uygulanan DW Türkçe'nin sayfalarına başta VPN kullanımı olmak üzere çeşitli yöntemlerle engelsiz ulaşabilirsiniz. Sansürü aşmanıza olanak sağlayacak araç ve yöntemleri derledik.

VPN üzerinden erişim: Proton'a dikkat!

Türkiye'den erişimin engellendiği Deutsche Welle'nin (DW) haber portalındaki içeriklere engelsiz ulaşabileceğiniz çeşitli yollar var. Bunların başında VPN kullanımı geliyor.

"Virtual Private Network" yani Türkçe çevirisiyle "sanal özel ağ" tabirinin kısaltması olan "VPN", sansürü aşmak için faydalanabileceğiniz bir araç.

VPN, devlet kontrolü altında bulunan bir ağa tâbi kişisel bir bilgisayarın, özgür internet üzerindeki bir sunucuya bağlanmasını mümkün kılıyor.

Ancak tüm VPN servis sağlayıcılarının gizliliğe aynı önemi vermediğinin, dolayısıyla kişisel verilerinizin her servis sağlayıcıda eşit derecede korunmadığının altını çizmekte yarar var.

Bu nedenle verilerini emniyete almak isteyen kullanıcılar için Tor tarayıcısı daha etkin bir seçenek.

DW'ye verilerini güvence altına almak suretiyle VPN ile ulaşmak isteyenlere Proton aracını kullanmayı tavsiye ediyoruz. Şirketin merkezi, dünya üzerindeki en sıkı veri koruma yasalarından birinin geçerli olduğu İsviçre'de bulunuyor. Bu çerçevede Proton, kullanıcıların verilerini kaydetme veya üçüncü kişilere verme kabiliyetine sahip değil. Dolayısıyla Proton VPN'i kullandığınızda, özgür internet üzerindeki bir sunucuya, devlet kontrolü altında bulunan bir sunucudan bağlanmanız mümkün oluyor.

Proton'u App veya Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Uygulama oradan silindiği takdirde iseGitHub linkinden faydalanabilirsiniz.

Psiphon uygulaması

DW içeriklerine ulaşmak için bir sansür aşma aracı olan Psiphon'u da kullanabilirsiniz.

Psiphon'u kullanmak için dw-n@psiphon3.com adresine boş bir e-posta atmanız yeterli. Aynen Tor'da olduğu gibi, bu adrese boş e-posta atan kullanıcılar, Psiphon indirmelerine olanak sağlayan bağlantıyı içeren bir yanıt e-posta elde ederek uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor.

Psiphon vasıtasıyla engellenen Facebook ve Twitter içeriklerine de erişmeniz mümkün.

Tor internet tarayıcısını indirin

DW web sayfası ve diğer online içeriklerine erişmek için Tor tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Tor tarayıcısını http://torproject.org/tr/download adresinden indirebilirsiniz. Ya da gettor@torproject.org adresine boş bir e-posta atarak Tor tarayıcısını indirmek için gerekli olan bağlantıyı edinebilirsiniz.

Google Chrome gibi bir tarayıcı olan Tor iPhone'larda çalışmıyor. Tor, iOS için "Onion Browser" adlı uygulamanın indirilmesini öneriyor.

"The Onion Router" (Soğan yönlendirici) tabirinin kısaltması olan "Tor", kullanıcılara internette sörf yaparken kimliklerini anonim tutma fırsatı sağlıyor.

DW uygulamasını indirin

DW uygulaması, DW içeriklerine ulaşmanızı sağlayacak yöntemlerden biri.

Andorid bir cep telefonu veya tableti olanlar, DW uygulamasını indirdiklerinde "Ayarlar" kısmına giderek "Proxy" seçeneğini aktive ederse DW Türkçe ve DW'nin diğer dillerindeki tüm içeriklerine erişebilir.

DW uygulamanızın erişilebilirliğini garanti altına almak için güncellemelerinizi yapmayı unutmayın. Android cihazlarınızda Google Play üzerinden uygulamanın en son güncellemesini indirebilirsiniz.

DW Türkçe neden engellendi?

Almanya merkezli DW ve ABD merkezli Amerika'nın Sesi (VOA) haber portalları, RTÜK'e lisans başvurusu yapmadıkları gerekçe gösterilerek Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren erişime engellendi.

BÜ/HS