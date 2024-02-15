Türkiye ve Yunanistan ESSI için imza attı

Türkiye ve Yunanistan, Almanya'nın öncülüğündeki Avrupa savunma girişimi ESSI'ye katıldı. Böylece girişime üye ülke sayısı 21'e yükseldi.

Almanya'nın başlattığı Avrupa Gökyüzü Kalkanı Girişimi (ESSI) hava savunma sistemi girişimine Yunanistan ve Türkiye de dahil oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve mevkidaşı Nikos Dendias, Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nda katılım imzalarını attı.

Güler, imza töreninde şunları kaydetti:

"Almanya'nın liderliğindeki bu girişim, müttefiklerin birlikte çalışabilirlik ve entegrasyonunu sağlarken, NATO'nun gerekliliklerinin yerine getirilmesi yolunda da önemli bir adımdır. Türkiye olarak geniş bir yelpazedeki millî imkânlarımızla bu girişime katkıda bulunmaya hazırız. Bu önemli girişimdeki koordinatör rolü için Almanya’ya teşekkürlerimi sunmak isterim. Kolektif savunma anlayışına hizmet eden bu girişimde sizlerle çalışmaktan memnuniyet duyacağız."

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabındna yapılan paylaşımda da Güler'in imza töreni sonrası Dendias ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiği kaydedildi.

Geniş kapsamlı savunma kalkanı hedefi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorious'un Brüksel'de yaptığı açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan'ın dahil olmasıyla ESSI'nin üye sayısı 21'e çıktı. Girişimi bir "başarı hikayesi" olarak nitelendiren Alman Bakan, "Ortak tedarik tedbirlerinin kabiliyetlerimizi hızla artırmanın anahtarı olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu. Geçen yıl da Almanya, Estonya, Letonya ve Slovenya ortak Iris-T hava savunma sistemleri üretimi için el ele vermişti. Ortaklığın ilk ürünlerinin önümüzdeki yıl teslim edilmesi planlanırken, üretimin yanı sıra eğitim ve işletmede de ortak çalışılması hedefleniyor.

Ortak IRIS-T hava savunma sistemlerinin ilk ürünlerinin önümüzdeki yıl teslim edilmesi planlanıyor. Fotoğraf: Diehl Defence

2020'nin Ekim ayında hayata geçirilen ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği 2022'den bu yana artan güvenlik ihtiyacı çerçevesinde şekillenen ESSI'nin NATO'nun Avrupa'ya yönelik koruma şemsiyesindeki savunma boşluklarını kapatması öngörülüyor. Almanya'nın öncülüğündeki girişimin amacı kısa, orta ve uzun menzilli savunma sistemlerini mümkün olduğunca koordineli bir şekilde edinerek havadan gelebilecek tüm tehditlere karşı savunma yapabilmek.

Fransa karşı çıkıyor

Girişim, ülkeleri gerekli silah sistemlerini ortaklaşa tedarik etmeyi ve bu sayede geniş bir alanı mümkün olduğunca ucuza koruma kapsamı içine almayı hedefliyor. Bu amaca yönelik olarak IRIS-T sistemlerinin yanı sıra Patriot hava savunma füzelerinin ortaklaşa temin edilebileceği belirtiliyor.

Fransa, İtalya ve Polonya girişimde yer almıyor. Özellikle Paris, proje için İsrail ve ABD gibi ülkelerden teknoloji satın alınmasına sıcak bakmıyor.

DW,AFP,dpa/SÖ,EC

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