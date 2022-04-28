Türkiye ile Yunanistan arasında "hava sahası" gerginliği

Türkiye ile Yunanistan arasında istişare görüşmeleri ile diyalog çabalarının arttığı bir dönemde Ege'de hava sahası konusunda karşılıklı suçlamalar gerginlik yarattı.

Son aylarda Yunanistan sık sık Türkiye'yi Ege Denizi'nde yerleşimin bulunduğu adalar üzerinde hava sahası ihlali yapmakla suçlamış, son olarak dün Türk savaş uçaklarının Yunanistan'a ait yedi ada üzerinde hava sahası ihlali yaptığı gerekçesiyle Türk Büyükelçi Yunan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine protesto notası verilmişti.

Mitsotakis: NATO içindeki birliğe zarar veriyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, bugün yaptığı açıklamada Türkiye'yi "hava sahası ihlallerine" son vermeye çağırarak bu tavrın, Ukrayna’nın işgal altında olduğu bir dönemde NATO içindeki birliğe zarar verdiğini ve Avrupa'nın güvenliğini zayıflattığını savundu.

Konu ile ilgili olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile de görüştüğünü belirten Mitsotakis, "Genel Sekreter'e, bir NATO müttefikinin bu tür davranışlarının kabul edilemez olduğunu bildirdim" dedi.

Mart ayında İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Mitsotakis, hava sahası ihlallerinin bu buluşmada sağlanan ilerlemelerin altını oyduğunu belirterek "AB ailesine katılmak isteyen bir ülke için bunlar tipik davranışlar değil" söyleminde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis İstanbul'da görüşmüştü- (13.03.2022) Fotoğraf: Murat Cetin/Turkish Presidential Press Service/AFP

Atina Ankara'yı uluslararası örgütlere şikayet etti

Yunan Dışişleri Bakanlığı da NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK); Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Yunan hava sahasına yönelik ihlallerinin aşırı ölçüde arttığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Ankara’nın bu tavrının NATO’nun bölgedeki iş birliğini tehlikeye attığı belirtilerek "Söz konusu provokasyonlar bariz bir biçimde uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmekle kalmayıp aynı zamanda iyileştirilmeye çalışılan Yunan-Türk ilişkilerine de zarar vermektedir" görüşüne yer verildi.

Yunan Dışişleri konuyla ilgili olarak, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne (ICAO) de mesaj göndererek, Türk savaş uçaklarının bölgedeki faaliyetlerinin hava güvenliği açısından da bir tehlike oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye: Yunanistan'a karşılık verildi

Türk Dışişleri de Yunanistan'ın iddialarına Perşembe günü yaptığı açıklama ile karşılık verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç açıklamasında, "Yunanistan Hava Kuvvetleri, ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir" ifadelerini kullandı.

Atina'nın 27 Nisan tarihinde Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Bilgiç, "Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26-28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman’da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava Kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileri ile bağdaşmamaktadır" söyleminde bulundu.

Reuters,dpa / ET,BK