Türkiye ile Fransa arasında diyalog kuruluyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz krizinde Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Türkiye'ye saygı gösteriyoruz. Türkiye ile diyaloğa da hazırız. Ancak Türkiye'nin de Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini ve hem Libya hem de Suriye'deki faaliyetlerine açıklık getirmesini bekliyoruz" dedi. Macron, belirttiği ilkeleri "müzakere edilemez" olarak niteledi.

"Akdeniz barışı" için de hazır olduklarını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kastederek "Hakaretler fayda getirmez. Ve devletler arasındaki sorumlu ilişkilerde tüm bu sözlerin ve eylemlerin yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Macron'a "sağduyulu tutum" çağrısı

Macron ile Erdoğan, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle iki ülke arasında gerginliğin yükselmesinin ardından bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Erdoğan tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Fransa'dan da "sağduyulu ve yapıcı bir tutum" beklediklerini ifade ederek Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü söyledi.

Erdoğan'ın görüşmede ayrıca, "Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek Fransa'nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini" belirttiği açıklandı.

DW,AFP/CÖ,BÖ

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