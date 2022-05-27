"Finlandiya-İsveç terörle mücadelede somut adımlar atmalı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği başvurusu karşısında Türkiye’nin kararlılığını ortaya koyduğunu ve "İki ülkenin de terör örgütleri ile mücadelede somut adımlar atması gerektiğini" dile getirdi.

İstanbul Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı ardından Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin NATO'nun açık kapı politikasına her zaman destek verdiğini belirterek, "Bu iki ülkenin adaylığıyla ilgili Türkiye'nin koyduğu rezervin sebebi çok açıktır. Bu iki ülkenin PKK, YPG, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilişkileri ve terör örgütlerine yaptıkları destek. Sonuçta NATO'nun güvenliği, NATO içinde dayanışma hepimiz için önemli. Tüm müttefikler için geçerlidir ve müttefik olmak isteyenler için de geçerlidir" dedi.

Türkiye’nin, Finlandiya ve İsveç’in güvenlik endişelerini anladığını ama NATO içinde birçok müttefikin açık bir şekilde söylediği gibi herkesin de Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini anlaması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "O nedenle terörle mücadelenin net bir şekilde stratejik konseptte yer almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya ile bilgi ve belgeleri paylaştık

İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirdiği görüşmeler hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Bu toplantıda iki ülkenin PKK/YPG başta olmak üzere FETÖ ve DHKP-C terör örgütlerine verdikleri destek ve o ülkedeki teröristlerin mevcudiyeti, aynı şekilde bu teröristlerin ne olduğuna dair bilgi ve belgeler bir kere daha paylaşıldı" dedi.

"Şimdi bu ülkelerden somut adımlar atması yönünde verdiğimiz belgeye karşı cevaplarını bekliyoruz ve bu adımların da atılması gerekiyor. Zaman içinde Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz, dostuz, müttefikiz gibi yaklaşım doğru bir yaklaşım olmaz. Açıkça konuşmamız lazım bu ülkelerin somut adım atması gerekiyor" söyleminde bulunan Çavuşoğlu, NATO üyesi Yunanistan'ın Makedonya'dan ismini değiştirmesi istemesi nedeniyle Makedonya'nın NATO üyeliğine giden sürecin 11 yıl sürdüğünü, Türkiye'nin ise hiçbir ülkeden adını değiştirmesi gibi bir talepte bulunmadığını ve teröre verilen desteğin kesilmesini istediğini tekrarladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ayrıca, bu yıl ilk kez Türkiye-Romanya-Polonya arasında üçlü liderler zirvesi yapılacağını kaydetti.

DHA / ET,JD