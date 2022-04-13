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Düsseldorf Eyalet Yüksek MahkemesiFotoğraf: Imago/imagebroker
PolitikaAlmanya

Türk vatandaşı hakkında casusluktan iddianame hazırlandı

2 saat önce

Almanya'da bir Türk vatandaşı hakkında casusluk ve silah yasasını ihlal suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. Sanığın, Türk istihbarat servisleri için bilgi topladığı ileri sürülüyor.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrk-vatanda%C5%9F%C4%B1-hakk%C4%B1nda-casusluktan-iddianame-haz%C4%B1rland%C4%B1/a-61464535

Almanya'da Federal Savcılık, Türkiye vatandaşı Ali D. hakkında "gizli istihbari casusluk faaliyeti" ve "silah yasasının ihlali" suçlamalarıyla iddianame hazırladı. İddianamenin 17 Mart 2022 tarihinde Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin Devleti Koruma Senatosu'na sunduğu öğrenildi.

İddianamede Ali D.'nin milliyetçi görüşleri uyarınca en geç Ağustos 2018'den beri Almanya'da PKK ve Gülen yapılanması destekçileri hakkında bilgi topladığı ve bu bilgileri Türk istihbarat servislerine aktardığı ileri sürüldü. Ali D.'nin üç Alman vatandaşı hakkında elde ettiği enformasyonları istihbarat servislerine ilettiği, bunlardan birini PKK üyesi saydığı, diğer ikisini ise Gülen yapılanmasına yakın olarak görüdüğü ifade edildi. Zanlının ayrıca üç kişi hakkında daha istihbarat servislerine iletmek üzere bilgi topladığı ileri sürüldü.

"Almanya MİT’in odak ülkelerinden"

Sanığın kendisiyle benzer görüşteki insanları casusluk faaliyetine kazanmak amacıyla Almanya'da poligonda atış talimleri yaptığı da ileri sürülürken, bu yolla bir kişiyi muhbir olarak kazandığı ve bu kişiden Eylül 2021'de poligonda kullanılmak üzere cephane aldığı iddia edildi. İddianamede ayrıca Ali D.'nin Mart 2021'de kurusıkı tabanca edindiği ve bunu otomobille bir seyahat sırasında üzerinde taşıdığı ileri sürüldü. Ali D.'nin Türk istihbarat servisleriyle temas kurulan kişi olarak çevresinde belli bir ağırlığa sahibi olmak için üzerinde silah taşıdığı ifade edildi.

17 Eylül 2021 tarihinde Düsseldorf'ta gözaltına alınan Ali D.'nin 18 Eylül'den beri Düsseldorf İdare Mahkemesi'nin tutuklama kararı uyarınca tutuklu olduğu belirtiliyor. Tutukluluk halinin 8 Kasım 2021'den bu yana da Federal Adalet Mahkemesi soruşturma hâkiminin kararı uyarınca sürdüğü kaydediliyor. Ali D. hakkındaki soruşturma 29 Eylül 2021'den bu yana Federal Başsavcılık tarafından yürütülüyor.

DW / EC,ET

 

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