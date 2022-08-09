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Hulusi AkarFotoğraf: KENZO TRIBOUILLARD/AFP/Getty Images
PolitikaTürkiye

Türk heyeti F-16'lar için ABD'ye gidiyor

3 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'den bir heyetin, Türkiye'ye F-16 satışını görüşmek üzere gelecek Pazartesi günü Washington'a gideceğini açıkladı.

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Türkiye'den bir heyetin gelecek hafta F-16 tedariğini görüşmek üzere Washington'a gideceği bildirildi.

Salı günü katıldığı 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, heyetin gelecek Pazartesi günü Washington'da Amerikan mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini kaydetti. Akar, "F-16 için müracaatımızı yaptık. Bu müracaat çerçevesinde üç toplantı yaptık. 15 Ağustos'ta bir toplantı daha yapacağız" diye konuştu.

Akar, ABD Kongresi'nin bazı üyeleri tarafından Türkiye'ye uçak satışı için koşulan şartlara karşı olduklarının da altını çizdi. Bakan, "Bu şartları kabul etmemiz mümkün değil diye muhataplarımıza söyledik. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Bey de söylediler. Temennimiz, gelen haberlere göre, Senato'da bunun kaldırılabileceği" diye konuştu. Akar, "Madrid'de yapılan zirvede de Sayın (Joe) Biden'ın çok olumlu bir yaklaşımı olduğunu büyük bir memnuniyetle gördük"diye konuştu.

F-16 ve F-35 konularının "birbirlerinden farklı" olduğunu vurgulayan Akar, Türk heyetinin ABD'de iki konuyu iki farklı heyetle görüşeceğini söyledi.

Akar ayrıca, "Milli muharip uçağımız yapılana kadar bizim bir ihtiyacımız var, bunun bu şekilde doldurulmasına çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kongre'nin onayı gerekiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinde, Türkiye’ye F-16 satılması ve mevcut uçakların da modernizasyonunun yapılmasından yana görüş bildirmişti. Temmuz ayında ise ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye F-16 satışını kısıtlayan bir yasa değişikliği önergesini kabul etmişti. Önergede ABD yönetiminin, satışın ülkenin güvenliği için gerekli olduğunu belgelemesi ve söz konusu uçakların Yunanistan üzerinde izinsiz uçuşlarda kullanılmaması için somut adımlar atılması koşulları yer almıştı.

ABD'de Temsilciler Meclisi, Kongre'nin alt kanadını, Senato ise üst kanadını oluşturuyor. Bu tür bir satışın gerçekleşmesi için Kongre'nin onayı gerekiyor.

F-16'ların Türkiye’ye satışı ve modernizasyonu, Ankara ile Washington arasındaki tartışmalı konular arasında bulunuyor. Türk hükümetinin 2017 yılında Rus üretimi hava savunma sistemi S-400'leri satın almasının ardından ABD hükümeti Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.

DW,AFP / BÜ,BK

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