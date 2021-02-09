 Savunma sanayisinde kur krizi | Türkiye | DW | 07.01.2022

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Türkiye

Savunma sanayisinde kur krizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenle açılışını yaptığı tesislerde Milli Muharip Uçak projesini yürütecek olan TUSAŞ'ın, alt yüklenicileriyle kur krizi yaşadığı ortaya çıktı.

Planlanan Milli Muharip Uçağı'nın ana yüklenicisi olan TUSAŞ, aynı zamanda askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye de (fotoğraf) parça üretiyor.

Planlanan Milli Muharip Uçağı'nın ana yüklenicisi olan TUSAŞ, aynı zamanda fotoğrafta görülen askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye de parça üretiyor.

10 bine yakın istihdam sağlayan toplam 283 firmanın üyesi olduğu OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA), TUSAŞ'a resmi bir yazı yazarak, üyesi firmaların sabit kur nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti gündeme getirdi ve ödemelerde güncel kura geçilmesini talep etti. Yaşanan süreci değerlendiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir savunma analisti, "Böyle devam ederse yıllardır yapılan tüm yatırım boşa gider. Kobilerin bir kısmı yatırımları karşılayamayıp batar, bir kısmı da başka üretimlere yönelir" uyarısında bulundu.

OSSA, TUSAŞ'a resmi yazı yazdı

Döviz kurundaki dalgalanma Türkiye'de pek çok sektörde olduğu gibi savunma sanayisini de olumsuz etkiledi. İhracatta Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden birisi olan savunma sanayisinde yaşanan kur krizi OSSA'nın yeni yılın ilk günlerinde TUSAŞ'a yazdığı yazıyla gün yüzüne çıktı. DW Türkçe'nin ulaştığı yazıda TUSAŞ ile iş yapan firmaların alacaklarının sabit kur üzerinden ödenmesinin yarattığı mağduriyet dile getirildi. Yazıda, "Bugün Devletimizin ülkemiz vatandaşlarının TL birikimlerine dahi USD kuru garantisi verdiği bir dönemde ülkemizin güzide ana sanayii firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin her koşulda kendisini koruyacak şekilde bir kur politikası yürütmesinin doğru olmadığı kanaatindeyiz" denildi.

TÜİK rakamları inandırıcı bulunmuyor

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Türkiye, Afrika ülkeleriyle savunma alanındaki ilişkilerini derinleştiriyor. Ankara, daha fazla Afrika ülkesine silahlı insansız hava araçları satmayı planlıyor.

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, ülkesinin Türkiye'den 24 adet SİHA satın alacağını açıkladı. Bakan, Türkiye'den aynı zamanda eğitim ve lojistik ekipmanlarının da temin edileceğini söyledi.

Savunma ihracatını dış politik hedeflerinden biri haline getiren Türkiye, Ukrayna'ya sattığı SİHA'lar yüzünden Moskova ile karşı karşıya geldi. Uzmanlar, Rusya'nın rahatsızlığının artacağı kanısında.

TÜİK’in enflasyon verilerinin gerçek olup olmadığına dair tartışma sürüyor. Uluslararası hukuk uzmanlarına göre veriler gerçeği yansıtmıyorsa Türk devleti, bir tahkim süreciyle karşı karşıya kalabilir.

Firmaların taleplerinin sıralandığı yazıda şu ifadeler de dikkat çekti: "Merkez Bankası bile günde 6 kez kur güncellemesi yaparken, TUSAŞ'ın sabit kur uygulamasını kabul etmiyoruz. Son dönemdeki kur artışlarından biz alt yüklenicilerin TL bazındaki kayıpları yüzde 67'ye kadar çıktığını hesaplamış bulunmaktayız. TUSAŞ'ın çoğu satışı yurt dışı olduğu varsayımı ile TL kur üzerinden yapılan ödemeler hakkaniyetli değildir." Yazıda TUSAŞ'ın yurt dışına satışlarını dövizle yaptığı vurgulanırken "Güncel kur üzerinden ödeme yapılması en doğrusu olacaktır. Hatta fatura günü kuru değil, ödeme günü güncel kuru üzerinden ödeme almak en sağlıklısıdır" denildi. OSSA'nın talebinde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise TÜİK ile ilgili kullanılan ifadeler oldu. Yazıda "Özellikle TÜFE rakamları olmak üzere TÜİK'in rakamları ülkenin hiçbir yerinde inandırıcı bulunmuyor. Maliyet artışlarımızı yansıtmamaktadır" denilirken "TUSAŞ'ın sektördeki firmalar için uygulamış olduğu kur politikasını desteklemiyoruz. Firmalarımız sürdürülebilirlik konusunda zorluklar yaşamaktadır, artan enflasyon sonucunda aslında yapılması gereken en nihai durum birim fiyatlarının güncellenmesidir" ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin 2025 yılında ilk uçuşunu yapmayı planladığı Milli Muharip Uçağı'nın ana yüklenicisi olan TUSAŞ, aynı zamanda dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askeri nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretiyor. Dünyanın en büyük 100 savunma ve havacılık şirketi listesinde yer alan TUSAŞ'ın 2020 yılı cirosu 1,8 milyar dolar olarak açıklanmıştı.

Savunma analisti: Başarı alt yüklenicilerle geldi

Yaşanan süreci değerlendiren ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir savunma analisti TUSAŞ'ın Turgut Özal zamanında kurulduğunu hatırlatarak, "TUSAŞ, Amerikan F-16'larının nihai montaj hattından fazlası olmayı hedeflemiyordu. Türk ve Mısır Hava kuvvetleri için F-16 üreten firma Ankara Kazan'da herkesten uzak kendi başına bir tesisti" dedi. AKP iktidarıyla birlikte firmadaki yabancı ortaklığın payının millileştirildiğini ve Öncel projesinin tamamlanmasıyla beraber Türkiye için F-16 üretiminin sonuna gelindiğini, yabancı ortaktan kurtulup Türk savunma ve havacılık sanayisini geliştirmeye ve ekosistem yaratmaya önem verildiğini ifade eden analist, "O dönemde TUSAŞ yönetimini üstlenen Genel Müdür Muharrem Dörtkaşlı tesisi dönüşüme sokarken alt yüklenicilere, 'biz beraber yükseleceğiz' dedi. Bu yaklaşım yıllarca kesintisiz devam etti" sözleriyle alt yüklenicilerin önemine dikkat çekti.

KOBİ'lerin bir kısmı batar

TUSAŞ'daki bu anlayışın uzun dönem devam ettiğini ve bugünkü başarısına alt yüklenicilerle ulaştığını kaydeden analist, şöyle devam etti: "TUSAŞ'a güvenen hayal kırıklığına uğratılmadı. TUSAŞ, Eskişehir'de TEI motor fabrikası kurdu. TUSAŞ, bugün Ankara'da HAB adı verilen havacılık tesislerinin ortasında yer alıyor. Ankara ile Eskişehir arası bir Türk havacılık ve uzay sahası olarak konuşuluyor. Firma yıllardır adını Defense News Top 100 listesine yazdırıyor. Günün sonunda artık Milli Muharip Uçağı geliştiren, Airbus ve Boeing'e parça yapan bir şirket var karşımızda." Analist, mevcut durumun bu şekilde devam etmesi halinde yaşanacaklara ilişkin öngörüsünü şu sözlerle anlattı: "Yıllardır yapılan tüm yatırım boşa gider. KOBİ'lerin bir kısmı yatırımları karşılayamayıp batar, bir kısmı da başka üretimlere yönelir. Alt yükleniciyi bu aşamada böyle zorda bırakmanın Türkçede karşılığı kendi bindiği dalı kesmektir."

 

Eray Görgülü

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Titel: Kampfhubschrauber TAI T-129. Schlagworte: TAI, Kampfhubschrauber, TAI T-129 Wer oder was ist auf dem Bild zu sehen?: Die TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş., oder auch TUSAŞ Aerospace Industries, Inc. - abgekürzt mit TAI, ist ein türkischer Luft- und Raumfahrtkonzern mit Hauptsitz in Ankara. Der T-129 Atak (Advanced Attack and Tactical Reconnaissance Helicopter) ist ein schwer bewaffneter allwettertauglicher Kampfhubschrauber. Er ist eine Lizenzproduktion des Agusta A129 und wird hauptsächlich von den türkischen Firmen TAI und ASELSAN entwickelt, wobei sie von der italienischen Firma AgustaWestland durch Technologietransfer unterstützt werden T-129 ist einer der Produkte die das Konzern bei der ILA Berlin Air Show 2014 (20.-25.5.2014) präsentieren wird. © TAI Entnommen aus der Seite: https://www.tai.com.tr/en/media-center/photo-galleries am 19.05.2014 © TAI

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