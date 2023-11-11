Suudi Arabistan'da Gazze zirvesi

Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinin liderleri Gazze'deki durumu görüşmek üzere Riyad'da bir araya geliyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi, zirve öncesinde "artık Gazze'de harekete geçme zamanı olduğunu" söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki durumu görüşmek üzere Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkeleri bugün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen olağanüstü ortak zirvede bir araya geliyor.

Zirveye aralarında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu toplam 57 Arap ve İslam ülkesinin lideri katılıyor.

İran Cumhurbaşkanı ilk kez Riyad'da

Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ardından ülkeye ilk ziyaretini gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Riyad'a hareketinden önce yaptığı açıklamada, "Gazze'deki çatışmalar karşısında artık harekete geçmenin zamanının geldiğini" söyledi.

"Gazze sözlerin değil, eylemin sahnesi olmalı" diyen Reisi, bugün İslam ülkelerinin birlik içinde bulunmasının çok önemli olduğunu ifade etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarına derhal son verilmesi ve sivil halka insani yardım yollarının açılması gerektiğini belirten Reisei, "Gazze'de şu anda yaşanan, insanlığa karşı bir suç ve bir soykırım" ifadelerini kullandı.

"Gazze'deki savaş makinesi Amerika'nın elinde"

ABD'ye yönelik suçlamalarda bulunan Reisi, "Amerika savaşın yayılmasını istemediğini söylüyor, ancak İran ve diğer ülkelere bu yönde mesajlar gönderiyor. Bu açıklamalar, Amerika'nın eylemleri ile bağdaşmıyor" şeklinde konuştu. "Gazze'deki savaş makinesinin Gazze'de ateşkesi engelleyen ve savaşı genişleten Amerika'nın elinde olduğunu" savunan Reisi, "Dünya, Amerika'nın gerçek yüzünü görmeli" dedi.

İran, Gazze Şeridi'nde iktidarı elinde bulunduran ve 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları başlatan Hamas'ı desteklediğini açıkça ifade ediyor. Ancak Tahran, Hamas'ın saldırılarına dahil olduğu iddialarını reddediyor.

Veliaht Prens İsrail'i kınadı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da zirveye ilişkin açıklamasında ilk kez İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını eleştirdi. Veliaht Prens, ülkesinin "İsrailli işgal birliklerinin Gazze Şeridi'ne yönelik askeri saldırganlığını, sivilleri hedef alan saldırılarını ve insani devletler hukukunun sürekli ihlal edilmesini kınadığını" vurguladı. Suudi Arabistan, savaşın ve Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine son verilmesi ve bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanması için gereken şartların oluşturulması çağrısı yaptı.

Hamas ile İsrail arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar öncesinde, Suudi Arabistan ve İsrail arasında normalleşme süreci başlamıştı.

AFP, dpa, rtr/JD, SÖ

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