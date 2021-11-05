Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülke.

Suudi Arabistan Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğuda Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrili. Suudi Arabistan'ın yönetim biçimi Krallık. İslam açısından kutsal kabul edilen iki büyük şehir Mekke ve Medine de Suudi Arabistan'da bulunuyor. Ülke ekonomisinin temeli petrol ihracatına dayanıyor.