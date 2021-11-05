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Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda bulunan en büyük ülke.

Suudi Arabistan Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğuda Irak, doğuda Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrili. Suudi Arabistan'ın yönetim biçimi Krallık. İslam açısından kutsal kabul edilen iki büyük şehir Mekke ve Medine de Suudi Arabistan'da bulunuyor. Ülke ekonomisinin temeli petrol ihracatına dayanıyor.

Radargelenkte Mittelstrecken Luft-Luft Rakete AMRAAM AIM-120, Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ABD'den Suudi Arabistan'a füze satışına onay 05.11.2021

ABD Dışişleri Bakanlığı Suudi Arabistan'a 640 milyon dolar değerinde 280 adet AIM-120C tipi Orta Menzilli Havadan Havaya Füze'nin satışına onay verdi.
Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis delivers his speech after the signing of a new defense deal at The Elysee Palace Tuesday, Sept. 28, 2021 in Paris. France and Greece announced on Tuesday a major, multibillion-euro defense deal including Athens' decision to buy three French warships. (Ludovic Marin, Pool Photo via AP)

Türkiye'ye mesaj: İttifaklarımızı kurduk, güvendeyiz 27.10.2021

Doğu Akdeniz'de Mısır ve İsrail ile işbirliğini geliştiren, Fransa ve ABD ile savunma anlaşmalarına imza atan Yunanistan Başbakanı, Türkiye'ye "İttifaklarımızı kurduk, çizgilerimizi çok net şekilde çizdik" mesajı verdi.
ARCHIV - 24.06.2008, Saudi-Arabien, Riad: Technische Anlagen stehen auf dem Khurais-Ölfeld, das rund 160 Kilometer von Riad entfernt liegt. Mit einer beispiellosen Drosselung der Ölproduktion stemmen sich wichtige Förderländer gegen einen weiteren Preisverfall beim Rohöl. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells Opec und ihre Partner insgesamt 9,7 Millionen Barrel (je 159 Liter) weniger fördern, teilte die Opec am Montag mit. (zu dpa «Historische Öl-Förderkürzung unter Dach und Fach - Ölpreis fällt trotzdem») Foto: Ali Haider/EPA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Suudi Arabistan’dan yeni iklim hedefi 23.10.2021

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumundaki Suudi Arabistan, 2060 yılına kadar karbondioksit emisyonu açısından iklim nötr olmayı hedefliyor.
02.10.2020 Hatice Cengiz, the fiancee of slain Saudi journalist Jamal Khashoggi, poses during the 16th Zurich Film Festival (ZFF) in Zurich, Switzerland, Friday, Oct. 2, 2020.(KEYSTONE/Alexandra Wey). |

Kaşıkçı'nın nişanlısı Cengiz'den Biden yönetimine eleştiri 02.10.2021

Üç yıl önce İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı için Washington'da anma töreni düzenlendi. Törene katılan Hatice Cengiz ABD Başkanı Biden'dan "sözünü tutmasını" istedi.
**FILE** The twin towers of the World Trade Center burn behind the Empire State Building in New York, in this Sept. 11, 2001 file photo. Born in the Great Depression, it has weathered economic hardship, world war, labor strikes, murder, terrorist fears and yes, even its own plane crash. On Monday, May 1, 2006, the Empire State Building turns 75 years old, a diamond jubilee for New York City's crown jewel. (ddp images/AP Photo/File, Marty Lederhandler).

FBI gizli 11 Eylül belgelerini açıklamayı düşünüyor 10.08.2021

Suudi Arabistan 11 Eylül saldırılarında nasıl bir rol oynadı? Amerikan makamları, 11 Eylül saldırılarına ilişkin gizli belgelerin açıklanması talebini gözden geçiriyor.

Blick auf den Hinrichtungsplatz und das Gebäude der Religionspolizeibehörde (r), aufgenommen am 15.11.2006 in Riad, der Hauptstadt des Königreiches Saudi-Arabien. Foto: Peer Grimm +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Suudi Arabistan'da yılın ilk altı ayında 40 idam 03.08.2021

Uluslararası Af Örgütü, Suudi Arabistan’da bu yılın ilk altı ayında idam cezasına çarptırılan 40 kişinin cezasının infaz edildiğini duyurdu. Bunun 2020’deki infazların toplam sayısından daha yüksek olduğu bildirildi.
People hold pictures of Jamal Khashoggi during the demonstration in front of Saudi Arabian consulate in Istanbul, Turkey, 25 October 2018. Saudi officials murdered Khashoggi in their Istanbul consulate after plotting his death for days, Turkey s President Recep Tayyip Erdogan said Tuesday, contradicting Saudi Arabia s explanation that the writer was accidentally killed. ( PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Copyright: DepoxPhotos 16156245

Kaşıkçı'nın katilleri ABD'de eğitim aldı iddiası 23.06.2021

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın katillerinden dördünün, daha önce ABD’de paramiliter eğitim aldığı öne sürüldü.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 18: Flag of Saudi Arabia waves at the official residence of Consul General of Saudi Arabia as the waiting continues on the disappearance of Prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi, in Istanbul, Turkey on October 18, 2018. Turkish and Saudi Arabian officials started joint investigation of case of missing journalist Jamal Khashoggi. Officials from a joint Turkish-Saudi team completed an investigation into the case early Thursday after searching the Saudi consul general's official residence as well as the Saudi consulate building in Istanbul. Arif HÃ_daverdi Yaman / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Çavuşoğlu'ndan Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk ziyaret 10.05.2021

Ankara, Kahire'nin ardından Riyad'la da ilişkileri düzeltme yolunda önemli bir adım atıyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 2018 yılındaki Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez Suudi Arabistan'a gitti.
flags of Iran and Saudi Arabia painted on cracked wall

FT: Suudi Arabistan ile İran arasında üst düzey görüşme 18.04.2021

Financial Times’ın haberine göre diplomatik ilişkileri kopuk olan Suudi Arabistan ile İran arasında 9 Nisan 2021 tarihinde üst düzey bir görüşme gerçekleşti.
A Palestinian Musharati wearing a mask beats a drum to wake Muslims up to have the predawn meal before they start their long-day fast, during the holy month of Ramadan, amid concerns about the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Nablus, in the Israeli-occupied West Bank April 28, 2020. REUTERS/Raneen Sawafta TPX IMAGES OF THE DAY

Arap ülkeleri Ramazan'da önlemleri artırıyor 08.04.2021

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala çok sayıda Arap ülkesi, Ramazan boyunca geçerli olmak üzere koronavirüs önlemlerini sertleştirme kararı aldı.

FILE - In this Wednesday, March 23, 2016 file photo, boys look through a hole made by a Saudi-led airstrike on a bridge in Sanaa, Yemen. Egypt's reluctance to send ground troops to Yemen to fight on the side of a Saudi-led coalition against Shiite rebels has significantly added to Cairo's differences with the Saudis. That Egypt maintains channels of communications with Yemen's rebels, Iran, Iraq's Shiite-led government and Lebanon's Iranian-backed Hezbollah _ all of whom are at sharp odds with Saudi Arabia _ has contributed to the tension with the Saudis and highlighted Cairo's insistence on pursuing an independent foreign policy. (AP Photo/Hani Mohammed, File) |

Yemen’de savaşın altıncı yılı: Çözümden uzak ölüme yakın 26.03.2021

Yüz binden fazla insanın hayatını kaybettiği tahmin edilen savaşta halkın yüzde 80'i yardıma muhtaç. Kıtlık ve salgın koşulları sebebiyle Yemen'deki bilanço ağırlaşabilir.
27.03.2019, Berlin: Der neue Botschafter von Saudi Arabien in Deutschland, Prinz Faisal bin Furhan A. F. Al Furhan Al Saud, wird nach seiner Akkreditierung vor dem Schloss Bellevue vom Wachbataillon der Bundeswehr verabschiedet. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Suudi Arabistan Yemen için barış planı sundu 22.03.2021

Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşın bitirilmesine yönelik bir barış planı sundu. Ülkedeki iç savaşın taraflarından Husiler, Riyad'ın planına sıcak bakmıyor, uluslararası toplumun tanıdığı hükümet ise plana destek verdi.
NEW YORK, USA - SEPTEMBER 25: President of Turkey Recep Tayyip Erdogan speaks during a side event titled Combating hate speech hosted by Turkey and Pakistan within the 74th session of UN General Assembly in New York, United States on September 25, 2019. Ercin Top / Anadolu Agency

Erdoğan: Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA talebi var 16.03.2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Türkiye'den SİHA satın almak istediğini açıkladı. Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Yunanistan'la ortak tatbikat yapmasına dair "Kimin eli kimin cebinde belli değil" dedi.
SPERRFRIST 20. FEBRUAR 2017 00.01 UHR - ARCHIV - Ein Soldat der «Fighting Eagles», des 8. Infantrieregiments des 1. Battalions der US-Armee, geht am 14.02.2017 auf der US-Basis in Mihail Kogalniceanu in Ost-Rumänien über einen Panzer, der zuvor per Zug dort eingetroffen war. (zu dpa «Friedensforschungsinstitut Sipri: Rüstungsexporte steigen ständig» vom 19.02.2017) Foto: Andreea Alexandru/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

En büyük satıcı ABD, en büyük alıcı Suudi Arabistan 15.03.2021

SIPRI'nin açıkladığı yeni rapora göre ABD ve Almanya'nın silah satışları artarken Rusya ve Çin'in silah satışları düştü. Suudi Arabistan bir numaralı silah alıcısı konumunda.
File photo dated March 2018 of Saudi journalist Jamal Khashoggi, killed in Istanbul on October 2, 2018. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM | (201122) -- RIYADH, Nov. 22, 2020 (Xinhua) -- Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman Al Saud chairs the final session of the second day of the G20 summit in Riyadh, Saudi Arabia, on Nov. 22, 2020. The Saudi Arabia's Group of 20 (G20) presidency proposed an initiative to enhance access to pandemic tools during the G20 Leaders' Summit, the Saudi Press Agency reported on Sunday. (G20 Saudi Arabia/Handout via Xinhua)

Kaşıkçı'nın nişanlısından "cezalandırma" çağrısı 01.03.2021

İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman'ın cezalandırılmasını istedi.

Saudi human resources professional Mashael al-Jaloud, 33, walks in western clothes past women wearing niqab, an Islamic dress-code for women, at a commercial area in the Saudi capital Riyadh on September 3, 2019. - With her high heels clacking on marble tiles, a defiant Saudi woman turned heads and drew gasps as she strutted down a Riyadh mall -- without a body-shrouding abaya. The billowy robe, commonly all-black, is an over-garment that is customary in public for women in the ultra-conservative Islamic kingdom, where it is widely seen as a symbol of piety. Last year, de facto ruler Crown Prince Mohammed bin Salman hinted the dress code may be relaxed amid his sweeping liberalisation drive, saying the robe was not mandatory in Islam. (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

Suudi kadınlar neden orduya alınıyor? 28.02.2021

Kısa bir süre öncesine kadar araba kullanmasına izin verilmeyen Suudi kadınlar artık orduda görev alabiliyor. Kaşıkçı cinayeti ve hak ihlalleri nedeniyle eleştirilerin hedefindeki Riyad'ın bu hamleleri ne anlama geliyor?
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