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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan 28 Aralık'ta Suriyeli mevkidaşlarıyla biraraya gelmişti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan 28 Aralık'ta Suriyeli mevkidaşlarıyla biraraya gelmişti.Fotoğraf: DHA
PolitikaTürkiye

Suriye ile buluşma Türkiye'de olabilir

Kıvanç El
1 saat önce

Türkiye, Suriye ve Rusya arasında Şubat ayında planlanan ikinci toplantının Türkiye'de yapılması ihtimali güçleniyor.

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Türkiye, Suriye ve Rusya arasında 11 yıl sonra başlayan yeni "normalleşme" sürecinde ilk buluşma Milli Savunma Bakanları düzeyinde Moskova'da gerçekleşmişti. DW Türkçe'ye bilgi veren kaynaklar, Şubat ayında planlanan ikinci toplantının Türkiye'de olması yönünde Türkiye'nin girişimlerinde yol alındığı bilgisini paylaştı.

Ankara ile Şam arasında normalleşme süreci Rusya'nın da girişimleriyle son 6 aydır yoğun bir hız kazandı. İstihbarat birimlerinin görüşmeleri devam ederken 11 yıl sonra bakanlar düzeyinde ilk somut adım 28 Aralık'ta atıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan; Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ile Rusya Federasyonu ve Suriye istihbarat başkanlarıyla Moskova'da bir araya geldi.

Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleri ile ortak mücadele çabaları ele alındığı açıklandı.

İkinci toplantı Türkiye'de mi?

Türkiye, Suriye ve Rusya'nın ikinci toplantısının dışişleri bakanları düzeyinde planlandığı ifade edilirken toplantının yeri konusunda ise Türkiye, üçüncü ülke yerine Türkiye'de olması için yol aldı. Toplantının yeri ve zamanınınsa henüz belli olmadığı vurgulanırken Şam yönetiminin üçüncü ülkelere veya Moskova'da toplantının olmasına sıcak baktığı ifade edildi. Ancak bu noktada Rusya’nın tavrı da etkili olacak. Rusya’nın Türkiye'nin talebine destek vermesi halinde Türkiye-Rusya-Suriye buluşmasının adresi Ankara olacak. DW Türkçe'ye bilgi veren kaynaklar, "Şubat ayı içerisinde Türkiye'de toplantı olması yönünde yol alındı” derken bu adımı da "Sürecin en kritik gelişmelerinden biri olur ve Türkiye'nin son dönem bölgesel barış için attığı tüm adımların devamı olur" sözleriyle değerlendirdi.

Toplantının Türkiye'de gerçekleşmesi halinde, Suriye savaşının başladığı 2011'den bu yana Şam’dan Ankara’ya ilk resmi düzeydeki ziyaret ve toplantı olmuş olacak.

Esad görüşmesi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşebileceğini açıklamıştı. Hükümete yakın kaynaklar, şu aşamada kısa vadede bunun zor olduğuna dikkati çekerken dışişleri bakanları buluşması sonrasına işaret ediyor. Öncelikle yüz yüze değil telefonda bir görüşme olabileceğine ve daha sonra üçlü müzakerelerde yol alınması halinde yüz yüze temasın da olabileceğine dikkat çekildi.

İlk görüşmeden ne çıktı?

İlk görüşmede Şam yönetimi, Türkiye'den topraklarından çekilmesini ve Özgür suriye Ordusu'nun "terörist" olarak tanınmasını istedi. Ancak bu talepler Türkiye tarafından geri çevrildi.

Middle East Eye internet sitesinde ilk görüşmenin ardından yer alan habere göre, 11 yılda yapılan ilk üst düzey görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Habere göre Erdoğan seçim öncesi, Türkiye'deki yaklaşık dört milyon Suriyeli mülteciden bazılarını ülkelerine geri gönderebileceğini seçmenlere göstermek istiyor.

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