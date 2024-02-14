Stoltenberg: 18 müttefik yüzde 2 hedefine ulaşacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, üye devletlerden 18'inin bu yıl savunma harcamalarında yüzde 2 hedefine ulaşmasını beklediklerini açıkladı. Almanya, Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez bu hedefi gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Avrupa'nın savunma harcamalarında belirgin bir artışa gidildiğini söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra genel askeri harcamalarda bir başka rekor yılın yaşandığına işaret eden Stoltenberg, "18 müttefikin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 2'sini bu yıl savunmaya harcamalarını bekliyorum" diye konuştu. Geçen yıl 31 NATO üyesinden yalnızca 11'i için bu hedef öngörülmekteydi.

2023'te gayri safi yurtiçi hasılasına oranla savunmaya en fazla bütçe ayıran üye ülke yüzde 3,9'la Polonya olurken, onu yüzde 3,49'la ABD takip etmiş; üçüncü sırada da yüzde 3,01'le Yunanistan yer almıştı. Türkiye ise yüzde 1,31'le listenin alt sıralarında görülmüştü.

"ABD'nin kendi güvenliği için NATO'ya ihtiyacı var"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Cumartesi yaptığı bir konuşmada, savunma harcamalarını yetersiz bulduğu NATO müttefiklerine yüklenerek sarf ettiği sözler Avrupa'da büyük rahatsızlık yaratmıştı. 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olması beklenen Trump, yeterince savunma harcaması yapmayan NATO müttefiklerine ne isterse yapması için Rusya'yı teşvik edeceğini ima etmişti.

Stoltenberg, eski ABD başkanının bu sözlerine yönelik sorulara cevaben Washington'ın ittifakın ABD'nin kendi güvenliği için ne derece önemli olduğunun bilincinde olduğuna işaret etti. "ABD hiçbir savaşta tek başına savaşmadı" diyen NATO Genel Sekreteri, "Duyduğumuz eleştiri NATO'ya değil, NATO'ya yeterince harcama yapmayan NATO müttefiklerine yönelik" diye konuştu. Stoltenberg, Avrupalı mütefiklerin askeri harcamalarındaki yeni artışın bu mesajın dikkate alındığının bir göstergesi olduğunu savundu.

Stoltenberg, söz konusu üyelerin bu yıl savunmaya toplam 380 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Almanya için tarihi dönüm noktası

Almanya'da da bu yıl savunma harcamalarında tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Berlin, savunma harcamalarında 1990'lardan beri ilk kez yüzde 2 hedefine ulaşacak. Konuyla ilgili açıklama Savunma Bakanlığı'nın bir sözcüsü tarafından yapıldı. Berlin'in bu yıl savunma bütçe planlamasını NATO'ya sunduğunu belirten Savunma Bakanlığı Sözcüsü, gizli olarak sınıflandırıldığı gerekçesiyle harcamanın büyüklüğüyle ilgili bir sayı telaffuz etmedi. Daha önce yapılan resmi açıklamalara göre, Almanya'nın 2024 savunma bütçesi için ordunun (Bundeswehr) 100 milyar euroluk özel fonundan yaklaşık 19 milyar 800 milyon euroluk, Savunma Bakanlığı bütçesinden de 52 milyar euroluk kaynak ayırdığı biliniyor.

DW,Reuters,AFP/SÖ,EC

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