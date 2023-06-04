Stoltenberg'den Ankara'ya "İsveç" çağrısı

Yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara‘daki göreve başlama törenine katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün de İstanbul’da Erdoğan’la görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Türkiye'den bir kez daha İsveç’in İttifak’a üyeliğine muhalefet etmeyi bırakmasını talep etti. Stockholm'ün Ankara'nın güvenlik endişelerini giderdiğini öne süren Stoltenberg, "İsveç, Türkiye'nin endişelerine yönelik önemli somut adımlar atmıştır" ifadelerini kullandı. NATO Genel Sekreteri, İsveç'in tüm taahhütleri yerine getirdiğini belirtti.

Stoltenberg, Türkiye'den İsveç'ten ve Finlandiya'dan yetkililerin 12 Haziran haftası İsveç'in NATO üyeliğini ele almak üzere bir araya geleceğini duyurdu.

Üyelik için Ankara’nın onayını bekleyen İsveç'te geçen hafta yeni terörle mücadele yasaları yürürlüğe girdi. İlgili yasalar uyarınca bundan böyle ülkede terör örgütlerine üye olmak, üye olanlara maddi destek sağlamak ya da bu örgütleri herhangi bir biçimde desteklemek, uzun hapis cezaları ile yargılanmanın yolunu açacak şekilde ağır suç sayılacak.

Finlandiya'nın ardından İsveç de onay bekliyor

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için Mayıs 2022'de ortak başvuruda bulunmuştu. Finlandiya ve İsveç'in üye olabilmesi için NATO bünyesindeki 30 ülkenin onayı gerekiyor. İsveç'in üyeliğine Türkiye ve Macaristan dışındaki NATO üyeleri meclis onayı verdi. Türkiye, İsveç'in üyeliğine onay vermek için Stockholm'den terör örgütleriyle mücadele konusunda daha somut adımlar beklediğini belirtiyor. Macaristan hükümeti ise İsveçli yetkililerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın politikalarına yönelik eleştirilerinden rahatsız.

Türkiye ve Macaristan uzun süre Finlandiya'nın NATO üyeliğine de karşı çıkmış, ancak Ankara ve Budapeşte'nin bu itirazlarını geri çekmelerinin ardından Finlandiya geçen Nisan ayında NATO'ya katılmıştı.

DW,AFP/SÖ,CÖ,BK,HT

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