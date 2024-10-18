Steinmeier Biden'ı "Büyük Haç" ile onurlandırdı

Cumhurbaşkanı Steinmeier, Bellevue Sarayı'nda ağırladığı ABD Başkanı Joe Biden'ı Almanya'nın en değerli liyakat nişanı olan "Büyük Haç" ile onurlandırdı. Törende iki lider kritik mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, "Almanya için ABD ile dostluk varoluşsal öneme sahip" diyerek ABD Başkanı Joe Biden'ı devlet liderlerine verilen en değerli liyakat nişanı olan "Büyük Haç" ile onurlandırdı.

Almanya'ya veda ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Biden'ın Berlin'deki ilk durağı Cumhurbaşkanı Steinmeier'in resmi konutu Bellevue Sarayı oldu.

Steinmeier, askeri törenle karşılanan, konuk defterini imzalayan Biden'ı, Federal Almanya Cumhuriyeti'nin en değerli ve özel liyakat nişanı olan Büyük Haç ile onurlandırdı.

"Ülkem adına size teşekkür ediyorum"

Almanya Cumhurbaşkanı, tören sırasında yaptığı konuşmada Biden'a Almanya'nın devlet başkanlarına özel bu liyakat nişanını, "transatlantik ittifaka on yıllardır süren bağlılığı, Avrupa'nın en tehlikeli anında sergilediği olağanüstü siyasi liderliği ve hizmet etme, samimiyet ve dürüstlük konusunda ortaya koyduğu örnek ahlaki duruş için verdiğini" söyledi.

Almanya’ya veda ziyareti gerçekleştiren ABD Başkanı Biden ilk olarak Bellevue Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ağırlandı. Fotoğraf: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri sonrasında göreve veda edecek olan konuk devlet başkanına, "Ülkem adına size teşekkür ediyorum" diyen Steinmeier, "demokrasinin siyasi aşırıcılığın tehdidi altında olduğu bir dönemde, Biden'ın demokrasinin bir feneri olduğunu" söyledi.

Üstü kapalı Trump göndermesi

Almanya için ABD ile dostluğun "hem Almanya'nın güvenliği hem de demokrasisi için varoluşsal öneme sahip olduğunu" vurgulayan Almanya Cumhurbaşkanı, Biden'a "Liderliğiniz sırasında transatlantik ittifak ve bizim ortaklığımız hiç olmadığı kadar güçlendi" dedi.

Steinmeier, bir önceki ABD başkanı ve önümüzdeki seçimlerde yeniden aday olan Donald Trump'ın ismini dile getirmemekle birlikte, Biden'ın başkan seçilmesinin ardından Avrupa'nın transatlantik ittifaka dair umudunun bir gecede yeniden tesis edildiğini söyledi.

Biden'ın Rusya'nın Ukrayna savaşı konusundaki tutumunu da öven Almanya Cumhurbaşkanı, "Vladimir Putin Batı'nın zayıf olduğunu düşündü. Ama tam aksi söz konusuydu. NATO hiç olmadığı kadar güçlü ve hiç olmadığı kadar da birlik sergiliyor ve bunu özellikle sizin liderliğinize borçluyuz" diye konuştu.

Avrupa'nın Soğuk Savaş sonrasındaki en tehlikeli dönemden geçmekte olduğunu belirten Steinmeier, Biden'ın bu süreçte başkan olmasını büyük bir şans olarak gördüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"Son yıllar bizlere burada Avrupa'da bir kez daha şunu gösterdi: Amerika vazgeçilemez bir ulus. NATO vazgeçilemez bir ittifak."

Biden Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yaptı

ABD Başkanı Biden ise konuşmasında Almanya'ya Ukrayna'ya verdiği destek için teşekkür etti, Batılı müttefiklere Ukrayna'yı "adil ve sürdürülebilir zafer elde edilene kadar destekleme çağrısı" yaptı.

Bellevue Sarayı’nda askeri törenle karşılanan Biden, konuk defterini imzaladı. Fotoğraf: Axel Schmidt/REUTERS

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının, dost bir demokrasiye olduğu kadar aynı zamanda 75 yıldır Avrupa'da barış ve güvenliği sağlayan ilkelere de bir saldırı olduğunu söyleyen Biden, Ukrayna'ya desteğin sürmesinin büyük önem taşıdığını, "Bizi çok zor bir kış bekliyor. Pes edemeyiz" sözleriyle kaydetti.

Konuşmasında yaşamı süresince ABD-Almanya ilişkilerinin çok farklı evrelerden geçtiğine işaret eden 81 yaşındaki ABD Başkanı,"Doğduğumda ülkelerimiz arasında savaş vardı" dedi, gençliğinde Soğuk Savaş dönemine tanıklık ettiğini, bölünmüş Berlin'i ziyaret ettiğini anlattı.

Biden, Almanya'da yaşanan dönüşümü değerlendirirken "Birlik ve özgür Almanya'nın başarısı, bence herkesin beklentilerini aşarak yaşamaya devam ediyor" sözlerini kaydetti, artık günümüzde birlik ve özgür bir Avrupa hayali için çabalamanın büyük aciliyet taşıdığının altını çizdi, bunun için de Putin'in Ukrayna'ya saldırısına karşı koymanın kilit önem taşıdığını vurguladı.

Beyaz Saray'dan açıklama

Steinmeier ile Biden, tören sonrasında ikili görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada Steinmeier ve Biden'ın "ortak demokratik değerlere dayanan güçlü ABD-Almanya ilişkilerini ele aldıkları" belirtildi.

Açıklamada ayrıca iki liderin Ukrayna'ya destek, Ortadoğu'daki ihtilafın yatıştırılması ve antisemitizm gibi nefret türleriyle ülke içinde ve dışında mücadelede konularında koordinasyonu görüştükleri belirtildi.

Beyaz Saray, Biden'ın Berlin Duvarı'nın yıkılışının 35'inci yıl dönümü öncesinde gerçekleştirdiği ziyaretin zamanlamasına ve iki ülkenin özgürlük ve demokrasiye olan ortak bağlılığına dikkat çektiği bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Biden'ın ziyareti nedeniyle Berlin'de olağanüstü güvenlik tedbirleri alınıyor. Biden'ın temaslarının olduğu cumhurbaşkanlığı konutu ve başbakanlık üstünde neredeyse aralıksız helikopter uçuşu gerçekleştirilirken başkentteki bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

DW, AFP, dpa, Reuters/ DA, CÖ

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