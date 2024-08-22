Seçil Erzan davası: Denizbank neden suçlanıyor?

Denizbank'ın Florya ve Büyükdere şubelerinde müdürlük yapan Seçil Erzan'ın başını çektiği dolandırıcılık vakasında, ünlü teknik direktör Fatih Terim’in mahkemede ifade vermesiyle dava yeniden hareketlilik kazandı. Peki, Seçil Erzan’ın yüksek kâr getirisiyle kurduğu iddia edilen gayri resmi fon dolandırıcılığında kim, kimi suçladı?

"Fatih Terim Fonu" davası nedir?

Futbol dünyasını sarsan dolandırıcılık olayı; Denizbank’ın Levent Büyükdere Şubesi Müdürü Seçil Erzan’ın, şube müdürlüğü yaptığı dönemde Fatih Terim adına kurulan bir fona katılanlara yüksek kar getirisi verileceğini iddia ederek, milyonlarca TL para toplamasını konu alıyor. Erzan, bazı mağdurlara söz konusu fondan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de haberinin olduğunu iddia etti. Savcılığın açtığı davada, Fatih Terim'in kızı Buse Terim, futbolcular Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun aralarında bulunduğu en az 18 kişinin 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 TL dolandırıldığı iddia ediliyor. Davada, Seçil Erzan’ın aralarında bulunduğu 7 kişi, "özel belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla yargılanıyor. İddianameye göre, Arda Turan, Erzan’a toplamda 13 milyon 900 bin dolar verdi. Ancak bu paranın 7,5 milyon dolarını geri alamadı. Emre Belezoğlu ise 4 milyon 200 bin dolar dolandırıldı. Emre Çolak, Fernando Muslera, Emre Çolak, Ayhan Akman, Selçuk İnan, Mert Çetin, Erzan’a para veren futbolcular arasında yer aldı.

Teknik Direktör Fatih Terim müşteki sıfatıyla ifade verdi Fotoğraf: Reuters

Fatih Terim olayın neresinde?

Ünlü teknik direktör Fatih Terim, Seçil Erzan’ın başını çektiği dolandırıcılık olayının müştekileri arasında. Seçil Erzan, mağdurlardan para toplarken, Fatih Terim adına oluşturulan bir fonun adını kullandı. Fatih Terim ise 20 Ağustos'ta İstanbul'da görülen dava kapsamında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde müşteki sıfatıyla ifade verdi. Terim ifadesinde, "Bana hiçbir zaman özel olarak bir fona para yatırılacağı, bu fondan yüksek getiri elde edileceği, Hakan adına veya Mehmet Aydoğdu adına bir fon olduğu veya benim adımla bir fon kurulacağı gibi sözler söylemedi" dedi. Terim, Erzan’ın kendisine paranın bankanın "saklama hesaplarında" değerleneceği, "bankadaki birçok yöneticinin de bundan yararlandığını" söylediğini iddia etti. Erzan'a nakit olarak 3 milyon dolar verdiğini ifade eden Terim, "Başkalarına yönelik benim adımı kullandığından ise haberim bu olaylar ortaya çıktıktan sonra oldu" iddiasında bulundu. Terim, kimseyi finansal yatırım iddiasıyla Erzan’a yönlendirmediğini savunurken, "Belirttiğim üzere ben finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye anlamadığım bir konuda tavsiye vermem, kimse de bana böyle bir konuda akıl danışmaz. Buna kızım, yeğenim ve eski damadım da dahildir. Bana Seçil Erzan’ı tanıyor musun diye sormuşlarsa da elbette Seçil Erzan’ı tanıdığımı ve güvendiğim bir bankacı olduğunu söylemişimdir. Ama kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım’ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi" dedi. Seçil Erzan ise Terim’den fon adı altında para almadığını iddia etti.

Savcılık kaynakları: Terim şüpheli olabilir To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dava ne aşamada?

Seçil Erzan’ın aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava, halen İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor. Seçil Erzan, dolandırıcılık iddiasını reddetti. 1 Haziran’da görülen son duruşmada, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu’nun tanık olarak dinlenmesi talebi reddedildi. Davada tanık olarak dinlenen Denizbank Teftiş Kurulu Başkanlığı İnceleme ve Soruşturma Müdürü Cenk İzgi, Emre Belözoğlu ve diğerlerinin şikayet üzerine bankaya geldiğini, Seçil Erzan'ın bazı vaatlerde bulunduğunu ancak hesaplarında para olmadığını gördüklerini söyledi. Erzan'ın 9 Nisan 2023'te bankaya gelerek olayı anlattığını, kendilerine 2011'de hisse senedine yatırım yaparken sıkıntı yaşaması üzerine bu işlemlerin başladığını söylediğini savunan İzgi, yapılan işlemlerin tam anlamıyla bir saadet zincirinin göstergesi olduğunu ifade etti. Duruşma, 20 Eylül’e ertelendi.

Seçil Erzan neden Denizbank'ı suçladı?

Seçil Erzan, bankanın başından itibaren durumdan haberdar olduğunu belirterek, "Kamera kayıtları ve yazıcıdan çıktı alınırken her şey banka hafızasında yer almaktadır. Yani banka bir şey bilmediğini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır" dedi. 12 yıl Florya'da şube müdürlüğü yaptığını anımsatan Erzan, "Banka bunu bildiği halde göz yummuştur. Ben her şeyi ortada yaptım, hiçbir şeyi gizlemedim. Zaten 50 bin USD üstü döviz işlemleri bankadan çekildiğinde bu teftişe tabidir. Bankanın bu durumu atlaması mümkün değildir. 50 bin USD üstü olan her efektif işlemde açıklamasını dekontun arkasına yazmak zorundayız. Aksi halde kara para aklama hususları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu tabii ki de biliyordu ancak bu kadar yüksek meblağlar çekilmesine rağmen hiçbir zaman sorgulamadı" iddiasında bulundu.

Seçil Erzan tutuklu yargılanıyor Fotoğraf: DHA

Denizbank suçlamalara ne yanıt verdi?

Denizbank Genel Müdürlüğü, olayın başından bu yana yaptığı açıklamalarda dolandırıcılık olayında bankanın bir kusurunun olmadığını, sorumluluğun Seçil Erzan ve para veren mağdurlarda olduğunu iddia etti. Buna ilişkin 14 Nisan 2023 tarihli Denizbank Teftiş Kurulu ön inceleme raporunda, mağdurların bankadan çekmiş oldukları paraların banka dışında değerlendirildiğini bildiklerini iddia ederek, "İşlemler tamamen müşteriler ve itimatların tam olduğu Seçil Erzan arasındaki çok yakın şahsi ilişkilere dayanılarak ve paralar bankamız sistemi dışında müşterilerce kasten çıkarılarak yapılmıştır. Dolayısıyla bankamız hiçbir dahilinin bulunmadığı işlemlere ilişkin herhangi bir kusuru olduğu yönünde sorumlu tutulamayacağının belirtildiği şeklindedir" denildi.

Denizbank mağdurları nasıl suçladı?

Banka, 8 Nisan 2023 tarihinde Fatih Terim’in Emre Belezoğlu ve Arda Turan’ı da yanına alarak Denizbank Genel Müdürlüğü’nde yaptığı görüşmeye de işaret etti. Banka, buna ilişkin 28 Kasım 2023’teki açıklamasında, "Toplantıda, spor dünyasından olan kişiler kendi eski hocalarının adıyla anılan bir fon olduğunu belirtip Seçil Erzan tarafından kandırıldıklarını ve önemli tutardaki paraları kendisine verdiklerini söylemişler, bir kağıda el yazısı ile yazılı alacaklı listesinin görüntüsünü vermişlerdir" ifadesini kullandı. Yani Denizbank, ısrarla Seçil Erzan’ın bu paraları Fatih Terim’in ismiyle banka dışında toplandığını iddia etti. Banka açıklamasında, "İddia sahiplerinin Seçil Erzan'a verdiklerini söyledikleri tutarların bankacılık sisteminde değerlendirilmediğini bildikleri, birçoğunun birbirleriyle bağlantılı oldukları, büyük ölçüde birbirlerini ikna yoluyla saadet zincirine dahil oldukları, dolayısıyla ortak hareket etme iradesini gösterdikleri değerlendirilmektedir" denilerek mağdurlar suçlandı.

BDDK ve savcılık Denizbank hakkında ne karar vardı?

Olayın açığa çıkması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), olayla ilgili inceleme başlattı. Hazırlanan 16 Haziran 2023 tarihli raporda, "Seçil Erzan tarafından teslim alındığı iddia edilen paraların banka kayıtlarına ve/veya banka mamelekine herhangi bir şekilde girmediği, işlemlerde aldatma unsurunun var olabileceği (olmayan bir fonu varmış gibi gösterme) Seçil Erzan’ın hizmet sözleşmesinde müşterilerden fiziki ve nakdi para kabul etme gibi bir görevinin bulunmadığı hususları tespit edilmiştir" denildi. BDDK, zimmet suçunun oluşmadığı gerekçesiyle Denizbank hakkında yazılı başvuru sürecinde bulunmama kararı aldı. Savcılık, BDDK raporu doğrultusunda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ve yardımcısı Mehmet Aydoğdu hakkında zimmet suçundan takipsizlik kararı verdi. Eğer BDDK ve savcılık, zimmet suçuna işaret etseydi, banka yönetimi mağdurların parasını ödemek zorunda kalacaktı. Savcılık ayrıca, Seçil Erzan’ı zorla alıkoyma, suç delillerini karartma ve suçluyu kayırma iddiasıyla Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in aralarında bulunduğu 9 kişiyle ilgili 6 Temmuz’da takipsizlik kararı verdi.

Mağdurlar kimi suçladı?

Ünlü teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, dolandırıcılık olayından dolayı Seçil Erzan’ın yanı sıra Denizbank yönetimini de suçladı. Terim, mahkeme ifadesinde banka hesaplarının Denizbank’a taşınmasının Genel Müdür Hakan Ateş’in ısrarı sonucu olduğunu söyledi. Bir uçak seyahati sırasında arkasında oturan Hakan Ateş’in kendisine "Kulüple anlaştık, sizin de hesaplarınızı bizim bankaya taşıyalım hocam" dediğini aktaran Terim, önce kabul etmediğini söyledi. Terim, "Hakan Ateş o esnada çok ısrar etti, bankanın sağlayacağı avantajlardan bahsetti, kulüpteki diğer çalışanların da Denizbank’a geçtiğini anlattı, bunun üzerine ben de diğer bütün kulüp çalışanları gibi bazı banka hesaplarımı Denizbank’a aktardım" dedi. Terim, bu süreçten sonra Ateş ile yakın arkadaş olduklarını, birbirlerinin evlerinde misafir olduklarını kaydetti. Seçil Erzan konusunda Hakan Ateş yönetimini suçlayan Terim, "Seçil Erzan’ı benim özel bankacım olarak belirleyen, bu şekilde çalıştıran ve bunu takip eden de Denizbank üst yönetimidir" ifadesini kullandı.

Terim, 8 Nisan 2023'te Denizbank Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda, Arda Turan ve Emre Belezoğlu’nun "Biz Fatih Hoca’nın tavsiyesiyle Seçil Erzana para gönderdik" demediğini belirterek, "toplantıda böyle bir söz söylendiğini beyan edenler yalancıdır yalan söylüyorlar" ifadesini kullandı. Terim, Denizbank yönetimini suçlayarak, "Bu işin üstünün kapatılmaya çalışıldığını, bu olayda mağdur olan insanların kamuoyuna suçlu gibi gösterilmeye çalışıldığını ve Denizbank’ı olaydan ayırmanın hesabının yapıldığını anlıyorum" iddiasında bulundu. Bu toplantıya, "mizansen" diyen Terim, "Özellikle de benim adım kullanılarak, bu olayın ve Denizbank’ın üzerine bir set çekilme gayreti olduğu zaten tüm kamuoyunun da malumudur" dedi.

Seçil Erzan paraları dışarıda mı aldı?

Seçil Erzan ifadesinde, fon adı altında mağdurlardan topladığı paraların bazılarını dışarıda, bazılarını ise şubede teslim aldığını söyledi. Erzan, toplamda 4 milyon 200 bin dolar aldığı Emre Belezoğlu’nun bu paraların bir kısmını şubedeki odasında teslim ettiğini kaydetti. Benzer şekilde Emre Çolak da şubeye para getirenler arasında yer alıyordu.

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