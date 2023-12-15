Fatih Terim'in banka hesapları incelenecek

Denizbank çalışanı Seçil Erzan'ın başta futbol dünyasının tanınmış isimleri olmak üzere 19 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılandığı davada savcılık, ünlü teknik direktör Fatih Terim'in banka hesap hareketlerinin incelenmesini istedi.

Tutuklu yargılanan Erzan'ın yüksek kâr vadederek ve Terim'in adını kullanarak milyonlarca dolarlık dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor. Kovuşturma aşamasında ortaya çıkan iddialara göre Erzan, Terim'in de dolandırıcılığa konu olan söz konusu fona para yatırdığını ifade ediyor. İddiaları reddeden Terim, bu fona para yatırmadığını ve herhangi bir kazanç sağlamadığını savunuyor.

Terim 2 Haziran'da savcılığa verdiği ifadede, dolandırıcılık olayı ortaya çıktığında Denizbank'taki tüm parasını çektiğini ancak 3 milyon dolarının banka tarafından kendisine gönderilmediğini öne sürdü. Terim, bundan sorumlu olduğunu düşündüğü Rüya isimli banka çalışanı ve Seçil Erzan'dan şikayetçi olduğunu beyan etmişti.

Şikayetine rağmen Terim davada müştekiler arasında yer almıyor. Terim'in şikayetiyle ilgili ayrı bir soruşturma yürütülürken, ek bir iddianame hazırlanıp hazırlanmamasına savcılık karar verecek.

Diğer yandan Seçil Erzan'ın soruşturma dosyasında kırık olarak ele geçirilen cep telefonu incelemesinin tamamlandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Erzan'ın kırık telefonunda toplamda 180 bin yazışma olduğu belirlendi.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı. Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.

DHA,DW/GY,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?