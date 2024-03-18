Scholz'dan Netanyahu'ya uyarı: Yeniden düşünün

Almanya Başbakanı Olaf Scholz iki günlük Ortadoğu ziyareti kapsamında İsrail'de bir araya geldiği İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu Gazze Savaşı'ndaki yüksek sivil kayıplar nedeniyle "yeniden düşünmeye" davet etti.

Kudüs'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Scholz, İsrail'in İslamcı Hamas terörüne karşı kendini savunma hakkına sahip olduğunu vurgularken, aynı zamanda Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ndeki stratejisini yeniden düşünmesini önerdi.

Almanya Başbakanı, "Hedef ne kadar önemli olursa olsun, bu kadar yüksek maliyetleri haklı çıkarabilir mi, yoksa bu hedefe ulaşmanın başka yolları var mı?" diye sordu.

Netanyahu ise konuk Alman Başbakan ile Hamas'ın "ortadan kaldırılması gerektiği konusunda anlaşmaya vardıklarını" açıkladı.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde varlığını sürdürdüğü sürece barış olmayacağını belirten Netanyahu, "Hamas'ın bize karşı soykırım yapmaya kararlı olduğu sürece bir geleceğimiz olmayacak" dedi.

Scholz: "İnsani bir mantık da var"

Netanyahu Cuma günü Refah şehrindeki Mısır sınırında bir kara harekatını onaylamıştı. Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,2 milyon civarında insanın yaklaşık 1,5 milyonunu bu bölgeye sığınmış durumda. Yardım kuruluşları, kara harekatının bölgedeki koşulları daha da kötüleştirmesinden endişe ediyor.

İsrail'in bölgede askeri operasyon başlatması durumunda son derece yüksek sivil kayıpların olabileceğinden endişe eden İsrail'in müttefikleri ve uluslararası yardım kuruluşlarının da endişeleri artıyor.

Netanyahu, planlanan saldırıdan önce sivil halkın güvenliğe alınacağının güvencesini verdi. Scholz ise Netanyahu'ya 1,5 milyon sivilin nasıl korunacağını veya nereye götürüleceğini sordu. Scholz, "Askeri mantık bir düşünce olabilir, ancak insani bir mantık da var" dedi.

Almanya Başbakanı, ikili görüşmeyi "Dostlar arasında açıkça bir görüşme" olarak tanımlarken savaşın beş aylık sürecinde sivil kayıpların son derece yüksek olduğunu kaydetti.

Terörün sadece askeri araçlarla yenilemeyeceğini vurgulayan Scholz, "bu çatışma için sürdürülebilir ve kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Kısa basın toplantısında Scholz ve Netanyahu'ya soru sorulmadı.

Görüşmeden sonra Scholz, Netanyahu'nun uyarılarına yanıt verip vermediği konusunda bir açıklama yapmazken, Refah'taki durum hakkında "çok yoğun" konuştuklarını söyledi.

Almanya Başbakanı 7 Ekim'de Hamas'ının İsrail'e yönelik terör saldırısının ardından patlak veren Gazze Savaşı'nın başlamasından bu yana bölgeye ikinci ziyaretini gerçekleştirmiş oldu.

Ürdün'de Kral Abdullah ile görüştü

Scholz, İsrail ziyaretinden önce Ürdün'de Kral Abdullah ile bir araya gelmişti.

Ürdün Kralı'yla Akabe kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Scholz, "Şu an durumun daha da kötüye gitmesini engelleyecek her şeyi yapmak zorunda olduğumuz çok açık" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlemeye hazırlandığı kara operasyonuyla ilgili eleştirisini de yineleyen Scholz, "Böylesi bir saldırı sonucunda karşılaşılacak büyük can kaybının tüm barışçıl gelişmeleri fazlasıyla zorlaştıracağına inanıyorum" dedi. Alman lider, "İsrail'deki birçok insan da bunu biliyor" diye ekledi.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden gibi kendisinin de böyle bir kara operasyonu gerçekleştirilecekse "can kayıplarının daha da artmaması için her şeyin çok ama çok dikkatli şekilde yapılmak zorunda olduğunu" düşündüğünü sözlerine ekledi.

Ürdün tarafından yapılan açıklamada ise Kral Abdullah'ın Scholz'la yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ndeki "trajik" insani duruma dikkat çektiği ve bu bölgedeki sivillerin korunmasına yönelik çabaların artırılmasının önemini vurguladığı belirtildi. Ürdün Kralı'nın ayrıca "uluslararası toplumun Gazze'de bir an önce kalıcı bir ateşkese varmasının gerekliliğinin" altını çizdiği açıklandı.

dpa,DW/TY,BÖ

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