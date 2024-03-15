Netanyahu Refah'a operasyona onay verdi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Hamas'ın bazı rehinelerin serbest bırakılması yönündeki teklifini reddetti ve Refah'a operasyon yapılmasına onay verdi. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada İsrail ordusunun Mısır sınırındaki kentin tahliyesini hazırladığı ifade edildi. Açıklamada Hamas'ın rehine teklifinin ise gerçekçi olmadığı belirtildi. İsrail'in yine de Katar'a olası bir uzlaşma için kendi pozisyonunu ifade etmek amacıyla bir heyet göndereceği belirtildi.

Radikal İslamcı Hamas bugün altı haftalık bir ateşkese ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında elindeki İsrailli rehineleri serbest bırakmaya hazır olduğunu duyurdu. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir Hamas temsilcisi, kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve hastalar arasından seçilmiş 42 İsrailli rehineye karşılık 20 ila 50 Filistinli mahkumun serbest bırakılmasında anlaşabileceklerini belirtti. Hamas şimdiye kadar rehinelerin serbest bırakılmasından önce kalıcı bir ateşkes talep ediyordu. Hamas'ın yeni önerisinde ateşkesin ardından "(İsrail'in) Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini ve kalıcı bir ateşkes" talep ettiği bildiriliyor.

Geçen haftalarda taraflar arasında ABD, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerden bir sonuç alınamadı.

Refah'ta İsrail bombardımanı sonrasında harap olmuş bir bina Fotoğraf: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a çatışmalardan kaçan on binlerce Filistinli sığınmıştı. İsrail Hamas savaşçılarının da burada olduğu gerekçesiyle kenti bombardımana tutmuştu. 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Gazze Şeridi'nin dışına çıkarak düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1160 kişi ölürken yaklaşık 250 kişi rehin alındı. İsrail'in buna yanıt olarak Gazze'ye düzenlediği saldırılarda Gazze'de bulunan Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre en az 31 bin 490 insan öldü. Netanyahu savaşın hedefini Hamas'ın yok edilmesi olarak tanımlamış, Refah'a operasyon düzenlemeden Hamas üzerinde "total zafer" kazanmanın mümkün olmayacağını söylemişti.

Reuters, AFP, dpa / EC, AÜ

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