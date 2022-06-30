Scholz'dan NATO'nun doğu kanadına daha fazla birlik sözü

Almanya Başbakanı Scholz, NATO'nun doğu kanadını korumak için Almanya'nın 15 bin asker, 60 uçak ve 20 donanma biriminden oluşan bir zırhlı birlik görevlendireceğini söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesinin kapanışında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan Scholz, Almanya'nın NATO'nun doğu kanadını korumak için 15 bin asker, 60 uçak ve (gemi, denizaltı gibi) 20 donanma biriminden oluşan bir zırhlı birlik görevlendireceğini söyledi. Scholz ayrıca, Baltık Denizi'nde bölgesel bir donanma komutanlığının kurulacağını da sözlerine ekledi.

"NATO-Rusya Kurucu Senedi feshedilmemeli"

1997 tarihli NATO-Rusya Kurucu Senedi'ne de değinen Scholz, NATO ülkelerinin doğudaki askeri birliklerin sayısını artırmasının bu anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini söyledi. Rusya'nın ciddi bir biçimde ihlal etmesine rağmen bu anlaşmayı feshetmemek gerektiğini de vurguladı.

Scholz, ayrıca İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımı için onay sürecinin hızlı bir biçimde tamamlanması gerektiğini ve Federal Hükümet'in süreci bu hafta içinde başlatacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı kendini savunması için ne kadar zaman gerekiyorsa o süre boyunca destekleneceğini söyledi.

"Putin emperyalizmi siyasetinin hedefi haline getirdi"

Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun emperyalist niyetlerinin olduğu iddiasının da "gülünç" olduğunu belirtti. NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve kimseye saldırmadığını söyleyen Scholz, "Emperyalizmi kendi siyasetinin hedefi haline getirmiş olan gerçekte Putin'in kendisidir" dedi.

Kaliningrad Limanı Fotoğraf: Sergei Fadeichev/TASS/IMAGO

Kaliningrad'a transit geçiş sorununda yumuşama çağrısı

Scholz, Rusya'nın Kaliningrad oblastına transit geçişlerde yaşanan sorunlara dair açıklamalarda da bulundu.

Taraflara yumuşama çağrısı yapan Scholz gerekli çerçeve koşullarını oluşturması gerekenin Avrupa Birliği (AB) olduğunu belirtti. Kuralların "Rusya'nın iki parçası arasında bir trafiğin söz konusu olduğu ışığında" belirlenmesi gerektiğini söyleyen Scholz, "Tüm tarafların şu anda bir gerilimi düşürme dinamiği yaratmaya çabaladığı inancındayım" diye konuştu.

Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki oblastı olan Kaliningrad, Rus ana karasından ayrı olarak Polonya ile Litvanya toprakları arasında yer alıyor. Litvanya Kaliningrad'a Batı'nın yaptırım listesinde yer alan bazı malların demiryoluyla nakliyatını haziran ayı ortalarında engellemişti. Rusya da kısıtlamayı "yasa dışı" olarak nitelemiş ve karşı tedbirler alma tehdidinde bulunmuştu.

dpa,AFP,Reuters / EC,ET