Scholz'dan Gazze için acil ateşkes çağrısı

Ürdün'de Kral Abdullah'la görüşen Almanya lideri Scholz, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulundu. Netanyahu ise uluslararası tepkilere rağmen Refah'a kara operasyonu düzenleyeceklerini belirtti.

İki günlük Ortadoğu ziyaretinin ilk durağı olan Ürdün'de Kral Abdullah'la görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Ürdün Kralı'yla Akabe kentinde gerçekleştirdiği görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Scholz, "Şu an durumun daha da kötüye gitmesini engelleyecek her şeyi yapmak zorunda olduğumuz çok açık" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlemeye hazırlandığı kara operasyonuyla ilgili eleştirisini de yineleyen Scholz, "Böylesi bir saldırı sonucunda karşılaşılacak büyük can kaybının tüm barışçıl gelişmeleri fazlasıyla zorlaştıracağına inanıyorum" dedi. Alman lider, "İsrail'deki birçok insan da bunu biliyor" diye ekledi.

Scholz, ABD Başkanı Joe Biden gibi kendisinin de böyle bir kara operasyonu gerçekleştirilecekse "can kayıplarının daha da artmaması için her şeyin çok ama çok dikkatli şekilde yapılmak zorunda olduğunu" düşündüğünü sözlerine ekledi.

Alman ve Ürdün heyetlerinin görüşmesi Fotoğraf: Sandra Steins/BPA/dpa/picture alliance

Ürdün tarafından yapılan açıklamada ise Kral Abdullah'ın Scholz'la yaptığı görüşmede Gazze Şeridi'ndeki "trajik" insani duruma dikkat çektiği ve bu bölgedeki sivillerin korunmasına yönelik çabaların artırılmasının önemini vurguladığı belirtildi. Ürdün Kralı'nın ayrıca "uluslararası toplumun Gazze'de bir an önce kalıcı bir ateşkese varmasının gerekliliğinin" altını çizdiği açıklandı.

Scholz, Ürdün'deki temaslarının ardından İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın yanı sıra Filistinli örgütlerce rehin alınan İsraillilerin aileleriyle bir araya gelecek.

Alman haber ajansı dpa, Scholz'un Netanyahu ile yapacağı görüşmede, Refah'a yönelik olası kara operasyonuyla ilgili uyarıda bulunmayı planladığını bildirdi. Alman Başbakan'ın ayrıca hem rehinelerin serbest bırakılabilmesi hem de Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılabilmesi için ateşkes ilan edilmesi yönünde çağrıda bulunması bekleniyor.

Bu, Scholz'un 7 Ekim'deki Hamas saldırısından beri İsrail'e düzenlediği ikinci ziyaret olacak.

Netanyahu: Baskılar bizi alıkoyamaz

Almanya İsrail'in Hamas'a yönelik askeri operasyonunu prensipte desteklese de Netanyahu hükümetinin binlerce sivilin öldürüldüğü bu savaşı yürütme şeklini eleştiriyor.

Netanyahu ise Scholz ile görüşmesinden önce yaptığı açıklamada, uluslararası tepkilere rağmen Refah'a asker göndereceğini duyurdu.

Kabine toplantısında konuşan Netanyahu, "Hiçbir uluslararası baskı, bizi savaştaki hedeflerimizi gerçekleştirmekten alıkoyamayacak" ifadesini kullandı. Netanyahu, "Bu amaç doğrultusunda Refah'a da operasyon düzenleyeceğiz" diye ekledi. "Bu birkaç hafta alacak ama olacak" diyen İsrail liderinin, kara operasyonunun süresini mi, yoksa başlangıç tarihini mi kastettiği anlaşılmadı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ürdün'ün Akabe kentinde resmi törenle karşılandı. Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

"Büyük bir insani felaket" uyarısı

Scholz, Ürdün'e hareketinden önce yaptığı açıklamada, "yakın gelecekte ve daha uzun süre devam edecek" bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Savaştan kaçan yaklaşık 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a yönelik olası kara operasyonuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmedeyse "askeri gelişmelerin daha da ileriye götürülmesinden endişeli olduklarını" belirten Alman lider, "Özellikle de Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının çok sayıda feci sivil can kaybına neden olma tehlikesi var. Bundan her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalı" demişti.

Bölgede yaşanabilecek "büyük bir insani felakete" karşı uyarıda bulunan Scholz, birçok insanın artık Gazze Şeridi'nde güvenli başka bir yer bulamadıkları için Refah'a kaçmak zorunda kaldığını vurgulamıştı. Alman Başbakan, İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu, ancak aynı zamanda uluslararası hukukun gözardı edilmemesi, sivil can kayıplarından kaçınılması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) yanı sıra ABD dâhil birçok ülke tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Hamas ve beraberindeki Filistinli grupların İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırılarda bin 200 kişi öldürülmüş, yaklaşık 250 kişi de kaçırılmıştı. Gazze Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in bu tarihten sonra Hamas kontrolündeki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise şu ana kadar çoğu kadın ve çocuk, 31 bin 645 kişi öldürüldü.

DW,Reuters,AFP,dpa/CÖ,JD

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