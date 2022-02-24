Scholz: Rusya'ya daha ağır yaptırımlar uygulayacağız

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonu derhal durdurmasını istedi. Putin'in askeri birliklerini Ukrayna topraklarından tamamen çekmesini isteyen Scholz, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'ya yaptığı saldırıyla bir kez daha uluslararası hukuku açıkça ihlal ediyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunun tüm Avrupa'da barışı tehdit ettiğini belirten Almanya Başbakanı, "Yakın komşularına acı ve yıkım getiriyor ve sayısız masum insanın hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

"Bunların hiçbirinin gerekçesi yok. Bu Putin'in Savaşı" diye konuşan Scholz Rusya'ya yönelik yaptırımların daha da sertleştirileceğini açıkladı. Putin'in savaş ilan ederek "Büyük bir hata yaptığını" vurgulayan Almanya Başbakanı, "Bir sonraki adım olarak, NATO ve Avrupa Birliği'ndeki uluslararası ortaklarımızla bugün yakın istişarede bulunarak Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar uygulayacağız" diye konuştu.

Scholz, amaçlarının Rusya'ya bu saldırısından dolayı, "Acı bir bedel ödeyeceğini açıkça göstermek" olduğunu kaydetti.

epd,dpa/TY,SSB

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