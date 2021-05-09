 Scholz: Mülteciler konusunda kendimizi sorumlu hissetmeliyiz | Almanya | DW | 13.08.2021

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Almanya

Scholz: Mülteciler konusunda kendimizi sorumlu hissetmeliyiz

SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz, DW'ye verdiği röportajda gündemdeki konuları değerlendirdi. Scholz, başta Afganistan olmak üzere, kriz bölgelerinden gelen mültecilere dair görüşlerini de açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz

Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Olaf Scholz

Federal Almanya Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz, aynı zamanda Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından, 26 Eylül'de yapılacak Federal Meclis seçimlerinde partinin başbakan adayı olarak gösterildi. Deutsche Welle (DW) Genel Yayın Yönetmeni Manuela Kaspar-Claridge ve moderatör Jafaar Abdul Karim’in sorularını yanıtlayan Scholz, koronadan dış politikaya kadar gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SPD adayı Olaf Scholz, Türkiye'de de son günlerin en önemli gündem maddeleri arasında bulunan Afgan mültecilerin, Almanya'ya kabul edilip edilmeyeceği yönündeki soruya şu cevabı verdi:

"Benim bakış açıma göre, sadece Almanya'daki mültecilere karşı değil, dünyanın başka yerlerinde koruma bulan mültecilere karşı da sorumluluğumuz var. Ama aynı zamanda endişeliyiz de: Zira mültecilere öncelikle güvenlik ve koruma sunan ülkeler, genelde Almanya'da tahayyül ettiğimiz şekilde yönetilmiyor. Bu nedenle mültecilerin, ilk olarak kabul edildikleri Afrika, Asya'da ya de Güney Amerika'daki ülkelerde entegrasyon umutları da olmalı. Almanya olarak bizim de kendimizi, bugüne kadar olduğundan daha fazla bir şekilde ortak sorumlu hissetmemiz gerekiyor. Sürekli olarak, sorunlar kapımıza dayandığında durumun aciliyet arz ettiğini söylemeye odaklanmaktan artık vazgeçmemiz lazım."

Suç işleyenler sınır dışı edilecek

Mültecilerle ilgili yasal düzenlemelere de dikkat çeken Scholz, "Ülkemize kimlerin sığınabileceğine ve mülteci statüsü verilmesi için ortada yeteri kadar gerekçe olup olmadığına dair açık yasalar var. Her mülteci Almanya'da kalamaz, özellikle de suç işleyenler" şeklinde konuştu.

Önceki yıllarda Suriye'den Almanya'ya gelen 800 binden fazla mültecinin ülkelerine gönderilmesi gibi bir durumu pek muhtemel görmeyen sosyal demokrat politikacı, "En önemli görevimiz, bu insanların topluma uyum ve katılımını sağlamak. Tüm mülteciler iyi bir eğitim görebilmek, bir meslek edinebilmek ve topluma uyum sağlayabilmek için her türlü fırsata sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Olaf Scholz, Deutsche Welle (DW) Genel Yayın Yönetmeni Manuela Kaspar-Claridge ve moderatör Jafaar Abdul Karim’in sorularını yanıtladı

Olaf Scholz, Deutsche Welle (DW) Genel Yayın Yönetmeni Manuela Kaspar-Claridge ve moderatör Jafaar Abdul Karim’in sorularını yanıtladı

Hedef yeniden iktidar olmak

Olaf Scholz, 26 Eylül'deki Federal Meclis seçimlerinin ardından kurulacak hükümete başkanlık etmeyi hedeflediğini bir kez daha vurguladı.. Ancak bunun gerçekleşebilmesi için SPD'nin halihazırdakinden daha fazla seçmeni ikna etmesi gerekecek. 11 ve 13 Ağustos'ta farklı kamuoyu araştırma şirketlerinin açıkladığı son anketlerin tümünde, Sosyal Demokratlar yüzde 19'luk oy oranıyla üçüncü sırada bulunuyor. Birinci sırada yer alan Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) oy oranı, şirketlere göre yüzde 22 ile 26 arasında değişirken, ikinci sıradaki Yeşiller ise yüzde 19-21 bandında görünüyor.

Olaf Scholz, seçmenin takdirini kazanabilmek için "Net ilkelere sahip olmak gerektiğini" vurguladı ve ekledi: "Örneğin benim ilkelerimden biri, NATO'nun transatlantik ortaklığı çerçevesinde Almanya'nın sorumluluğuna kesinlikle bağlı olmamdır."

Sol Parti ile ortaklık mümkün mü?

Scholz, NATO'ya olan bağlılığına vurgu yapmakla sadece dış politikaya dair bir mesaj vermedi. Bu söylem, aynı zamanda seçim sonrası koalisyon olasılıklarına ilişkin de önemli bir ipucu: Son anketler ışığında, matematiksel olarak SPD'nin Yeşiller ve Sol Parti ile bir sol ittifak yapması koalisyon için yeterli olsa da, pratikte bu olasılık pek mümkün görünmüyor. Sol Parti, NATO'yu çağ dışı olarak görüyor ve İttifakın lağvedilmesini istiyor.

SPD'nin başbakan adayı için, sağ popülist parti AfD (Almanya için Alternatif) ile koalisyon kurulması da hiçbir şekilde gündemde bulunmuyor. Olaf Scholz, ayrıca CDU/CSU'nun uzun yıllar sonra muhalefette geçerek soluklanması gerektiğini de savunarak, "bunu başarmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Pandemi ile mücadele

Müstakbel Alman hükümetini bekleyen çok sayıda sorun var. Kuşkusuz bunlar arasında en başta gelenlerden biri, sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçmesi beklenen korona salgınıyla etkin şekilde mücadele etmek. Almanya, pandeminin ülkede yol açtığı ekonomik zararlarla mücadele için 2022 sonuna kadar 400 milyar euroluk bir ek kaynak kullanmış olacak. Scholz, bunun semeresini verdiğini ve ekonominin bariz bir ivme kazandığını vurguladı.

Diğer birçok ülkede ise durum bu kadar olumlu görünmüyor. Salgın, sosyal eşitsizliği önemli ölçüde artırdı. Scholz, Almanya'nın bu konuda da dünyaya karşı bir sorumluluğu olduğunu ve bunu ciddiye aldığınına vurgu yaptı. Bu bağlamda, küresel aşı ihtiyacının karşılanabilmesi için üretim kapasitelerinin genişletileceğini belirten sosyal demokrat politikacı, ayrıca aşı tedarikinde en yoksul ülkelerin de desteklenmesi için uluslararası yardım kurumlarına milyarlarca euroluk yardım yaptıklarını da kaydetti.

Yeni bir doğu politikası

SPD'nin başbakan adayı Scholz ile röportajda Rusya konusu da gündeme geldi. Başbakan olması durumunda Olaf Scholz, Vladimir Putin'e karşı nasıl bir siyasi tutum sergileyecek? Scholz, bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Rusya ile geçmişte de sık sık görüşmeler yapıldı. Ancak burada doğru olan, ortak güvenlik için Almanya'nın, diğer paydaşlarla ortak hareket etmesidir. Avrupa ve Rusya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın (AGİT) kriterlerini esas almalıdır. Bu aynı zamanda, Avrupa'daki sınırların artık güç kullanılarak değiştirilmemesi gerektiği konusunda kararlı olduğumuza da kapsıyor."

Olaf Scholz, sözlerini şöyle noktaladı: "Yeni bir doğu politikasına ihtiyacımız var. Rusya, en güçlü olanın yasasının değil, hukukun üstünlüğünün geçerli olduğunu kabul etmelidir."

Sabine Kinkartz

© Deutsche Welle Türkçe

 

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da Yeşiller partisinden İklim Koruma Bakanlığı önerisi

Almanya'da Yeşiller partisi 26 Eylül'de yapılacak seçimler sonrasında oluşturulacak yeni hükümette İklim Koruma Bakanlığı'nın kurulmasını önerdi.  

Almanya'daki selin seçimlere etkisi olur mu?

Almanya'da yaşanan son yılların en korkunç sel felaketinde can kaybı artarken hükümet bölgeye yardım sözleri veriyor. 26 Eylül’de yapılacak seçimlere geri sayım başlarken yaşanan bu afetin siyasete etkisi oluyor mu?  

Schäuble: Seçimlere yurtdışından dezenformasyonla müdahale tehlikesi var

Meclis Başkanı Schäuble Almanya’da yapılacak seçimlere yurtdışından müdahale uyarısında bulundu. Schäuble "Rusya ve Türkiye gibi ülkelerdeki basın özgürlüğünün durumu Almanya’daki seçmenler üzerinde etkili oluyor" dedi.  

Saksonya-Anhalt'ta CDU açık farkla kazandı

Almanya’nın Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) yüzde 37,1’lik oy oranıyla sandıktan birinci çıktı.  

Benzer içerik

Olaf Scholz, who says he has been proposed by his Social Democratic Party (SPD) leadership as their candidate for the Chancellor at next year's elections, attends a news conference in Berlin, Germany August 10, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

Sosyal Demokratların başbakan adayı resmen Olaf Scholz oldu 09.05.2021

Sosyal Demokrat Parti'nin bugün yapılan kongresinde, Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Olaf Scholz'un başbakan adaylığı oy çokluğu ile resmen kabul edildi.

German Social Democratic Party (SPD) candidate for chancellor Olaf Scholz cheers on stage during a party meeting in Berlin, Germany, Sunday, May 9, 2021. (Axel Schmidt/Pool Photo via AP)

SPD'nin Başbakan adayı Scholz: Pragmatik ama karizma sorunlu 10.05.2021

SPD, seçimlerden bir yıl önce Başbakan adayını belirlemişti, şimdi artık resmiyet kazandı. Sosyal Demokratların adayı Olaf Scholz, pragmatik düşünen ama karizma sorunu olan bir politikacı. İşte Scholz’un portresi.

Olaf Scholz, who says he has been proposed by his Social Democratic Party (SPD) leadership as their candidate for the Chancellor at next year's elections, speaks during a news conference in Berlin, Germany August 10, 2020. REUTERS/Fabrizio Bensch

SPD'nin Başbakan adayı: Olaf Scholz 10.08.2020

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, 2021'deki seçimler için Başbakan adayını açıkladı. Merkel kabinesinde Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yapan Scholz, oy oranını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Coronavirus - Reisende am Flughafen Berlin-Brandburg

Türkiye tekrar yüksek risk bölgesi oluyor

Alman basınında yer alan haberlere göre Alman hükümeti, ABD ve İsrail'le birlikte Türkiye'yi yüksek risk bölgesi olarak sınıflandırmaya hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan ülkede baş gösteren ikinci salgın dalgası sebebiyle zor günler geçiriyor. Günlük vaka sayısının 400 bine dayandığı ülkede her gün binlerce insan ölüyor.  