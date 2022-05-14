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Deutschland Bundeskanzler Olaf Scholz beim Besuch des argentinischen Präsidenten Fernandez in Berlin
Fotoğraf: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance
PolitikaAlmanya

Scholz: Finlandiya ve İsveç'le NATO daha güçlü olacak

4 saat önce

Almanya Başbakanı Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının NATO'yu zayıflatamadığını tam tersine güçlendirdiğini, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla ittifakın daha da güçleneceğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya lideri Vladimir Putin’de Ukrayna’da 2 buçuk aydır devam savaşla ilgili bir yumuşama görmediğini söyledi. Cuma günü Putin'le bir saatten fazla süren bir telefon görüşmesi yapan Scholz, Rusya liderinin mevcut durumdan ancak Ukrayna ile uzlaşma ile çıkabileceğini anlaması gerektiğini; ancak olası bir barışın şartlarını Moskova’nın belirleyemeyeceğini söyledi.

Haber portalı t-online’a konuşan Scholz, Rusya’nın başlangıçta koyduğu hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını, Ukrayna’nın teslim olmayarak kendini çok iyi savunduğunu kaydetti. Batı ittifakının pozisyonuna da değinen Scholz, “NATO geri çekilmedi. Tam tersine doğu kanadındaki güçlerini artırdı. Şimdi ittifak İsveç ve Finlandiya'nın da NATO’ya katılmasıyla daha da güçlü olacak” dedi.

Bir başka NATO üyesi Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu iki ülkenin ittifaka katılmalarına sıcak bakmadıklarını belirterek “İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC’si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar” demişti.

Ukrayna'ya silah sevkiyatı sürecek

Ukrayna’ya silah sevkiyatına devam edeceklerini de belirten Scholz, “Çünkü amacımız Rusya’nın işgalini sona erdirmek” diye konuştu. Rusya’nın şimdiye kadarki askeri kaybına dikkat çeken Scholz, bunun Sovyetleri Birliği döneminde 10 yıl süren Afganistan'ın işgali sırasında kaybettiğinden çok daha fazla olduğunu ifade etti.

 “Putin’in Rus imparatorluğunu genişletme gibi bir çılgınca fikri yüzünden tüm dünya bedel ödüyor” diyen Scholz, savaş yüzünden özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşanan tahıl kıtlığına dikkat çekti. Almanya Başbakanı bu nedenle, Rusya’yı caydırmak amacıyla yaptırımların süreceğinin altını çizdi.

dpa / GY, HT

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