 Rusya′nın elektrikli otomobili 2020′de piyasaya çıkıyor | EKONOMİ | DW | 24.11.2019

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EKONOMİ

Rusya'nın elektrikli otomobili 2020'de piyasaya çıkıyor

Rusya elektrikli otomobil pazarına önümüzdeki yıl girmeyi planlıyor. "Zetta" adlı aracın fiyatının 6 bin 400 euro civarında olması bekleniyor.

Rusya'nın üreteceği Zetta adlı elektrikli araç

Rusya'nın üreteceği Zetta adlı elektrikli araç

Rusya'da bir süredir üzerinde çalışılan elektrikli aracın 2020 yılında piyasaya sürüleceği açıklandı.

Tass ajansının haberine göre, Rusya Sanayi Bakanı Denis Maturov, "Zetta" adlı elektrikli aracın üretimine önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanmasının planlandığını söyledi. Ancak Rus bakan, tam bir tarih vermedi.

Günlük gazete Rossijskaja Gaseta'nın haberine göre, seri üretimi gerçekleştirilecek ilk Rus elektrikli otomobilin fiyatı yaklaşık 6 bin 400 euro olacak.

Üç kapılı aracın saatte 120 kilometre hıza çıkabileceği ve aküsünün tek dolumla 560 kilometreye kadar yol gidebileceği belirtiliyor.

Rusya'da elektrikli otomobil kullanımı fazla yaygın değil. Şu an ülkedeki elektrikli otomobil sayısının birkaç bin civarında olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar, önümüzdeki birkaç yıl içinde de bu sayıda büyük bir artış beklemiyor. Bunda ülkedeki elektrikli araç şarj istasyonlarının yetersizliğinin de etkisi büyük.

DW,dpa/CÖ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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