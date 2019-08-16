 Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil | ALMANYA | DW | 23.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Merkel’in 2022 hedefi: Bir milyon elektrikli otomobil

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında Almanya’da bir milyon elektrikli otomobilin trafikte olmasını beklediğini dile getirdi.

Angela Merkel Sommerpressekonferenz Berlin (Reuters/H. Hanschke)

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2022 yılında bir milyon elektrikli otomobili ülkesinin trafiğinde görmeyi beklediğini dile getirdi. Bu beklentiyi daha önce 2020 yılında yakalamak istediklerini, ancak hedefi tutturamadıklarını ifade eden Angela Merkel, Alman otomobil endüstrisinin arayı hızla kapattığını ve 2021 ya da en geç 2022'de bu hedefe ulaşabileceklerini vurguladı.

Almanya Motorlu Araç Dairesi'nin 2019 başı verilerine göre ülkede şu anda yaklaşık 83 bin elektrikli otomobil, 67 bin de Plug-in hibrit, yani benzinli motorunun yanında bir de prize takılarak şarj edilebilen elektrikli motoru bulunan otomobil kullanılıyor. Ancak her iki araç çeşidinin hızla yaygınlaştığı da Daire'nin verilerinden anlaşılıyor. Buna göre 2018 yılı ile kıyaslandığında trafikteki saf elektrikli ve Plug-in hibrit otomobillerin sayısı yüzde 50 artmış durumda.

Video izle 02:49

Gelecek elektrikli araçların

Ulaştırma Bakanı Scheuer'in tasarısı

Öte yandan Almanya hükümetinin elektrikli otomobilleri teşvik etme çalışmaları da devam ediyor. Almanya Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, elektrikli otomobillerin ehliyet kurslarında daha yaygın kullanılması için sadece otomatik vites araç kullanımına imkan tanıyan ehliyet türünü daha çekici kılmak istiyor. Şu an yürürlükte olan yasalara göre otomatik vitesli bir araçla uygulamalı ehliyet sınavına giren sürücüler yalnızca bu tarz araçları kullanıp, düz vites otomobil kullanmak istediklerinde ayrıca bir sınavdan geçiyor.

Bakan Scheuer, bu uygulamayı yumuşatarak otomatik vites ehliyeti alan sürücülerin, düz vites araç kullanabilmeleri için, ayrıca sınava girmeleri yerine özel bir sürücü eğitimi görmelerinin yeterli olmasını sağlayacak bir tasarı hazırlıyor. Andreas Scheuer, bunun için Almanya ile Avrupa Birliği Komisyonu arasında görüşmelerin yapılmaya başlandığını duyurdu. Almanya'da on yıl önce trafiğe giren yeni otomobillerin yüzde 17'si otomatik vites iken, bu oran şu an yüzde 25'e yükselmiş durumda.

dpa/ET,HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da elektrikli scooterlara yeşil ışık

Almanya’da Eyalet Temsilcileri Meclisi, elektrikli scooterların trafikte kullanıma ilişkin yasal düzenlemeyi onayladı. Yeni düzenlemenin Haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. (17.05.2019)  

Almanya'da şarj istasyonları artıyor

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında elektrikli araç kullanımını artırmak isteyen Almanya'da toplam şarj istasyonu sayısı 17 bin 400'e yükseldi. (09.04.2019)  

Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor

Dünya genelinde elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artıyor. Yeni bir araştırmaya göre geçen yıl 2,1 milyon hibrid ve elektrikli araç satıldı. (17.01.2019)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Gelecek elektrikli araçların  

Benzer içerik

Facharbeiter im verarbeitenden Gewerbe

Alman otomotiv yan sanayisinde kriz hazırlığı 16.08.2019

Dünya otomotiv yan sanayisinin devlerine ev sahipliği yapan Almanya’da ekonomik durgunluk sektörü de vurdu. Otomotiv yan sanayisi, işten çıkarmalardan fabrika kapamaya çeşitli çözüm yollarını masaya yatırıyor.

Výroba, Škoda Auto India

Dudenhöffer: 2019 otomobil sektörünün karanlık yılı olacak 12.06.2019

Bir araştırmaya göre otomotiv sektörünü yıl içinde derin bir kriz bekliyor. Otomobil satışlarının düşmesi, ABD'nin ek gümrük uygulaması ve Çin'in aşırı araç üretmesi krizin ayak sesleri olarak değerlendiriliyor.

Produktion vom VW E-Golf in Dresden

Dünya genelinde elektirikli otomobil satışları artıyor 17.01.2019

Dünya genelinde elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artıyor. Yeni bir araştırmaya göre geçen yıl 2,1 milyon hibrid ve elektrikli araç satıldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Dresden - Prozess um tödliche Messerattacke von Chemnitz (picture-alliance/dpa/M. Rietschel)

Chemnitz'de Alaa S.‘e 9,5 yıl hapis cezası

Almanya'nın Chemnitz kentinde Daniel H. adlı kişiyi bıçaklayarak ölümüne sebep olmaktan yargılanan Alaa S. suçlu bulunarak dokuz buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  