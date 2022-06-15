Rusya: Türkiye’nin Suriye’de operasyonu akıllıca olmaz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, Astana görüşmeleri için bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da önemli açıklamalarda bulundu. Rus haber ajanslarında yer alan haberlere göre Lavrentyev, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı askeri operasyonun akıllıca olmayacağını ve bölgeyi istikrarsızlaştırabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyine askeri operasyon planından vazgeçmesi gerektiğini söyleyen Lavrentyev "Bu bizim açımızdan bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyebilecek, gerilimleri tırmandırabilecek ve bölgeyi yeni bir askeri çatışma sarmalına götürebilecek, akıllıca olmayan bir adım olur" dedi.

ABD'ye Suriye'deki güçlerini çekme çağrısı

Rus diplomat, ABD'ye de Suriye’nin kuzeydoğusundaki askeri güçlerini çekme çağrısını yineledi. ABD birliklerinin IŞİD ile mücadele adı altında orada bulunduğunu söyleyen Lavrentyev, gerçekte ise ABD güçlerinin petrol sahalarını kontrol ettiğini ve Suriye’nin enerji kaynaklarını çaldığını belirtti. Lavrentyev, Batı ülkeleri arasında Rusya’nın Suriye’de zayıflık göstereceğini umanlar varsa bunun boşuna olduğunu ifade etti.

Lavrentyev Cenevre’yi de Anayasa Komitesi çalışmaları açısından uygun yer olarak görmediklerini belirtti. Rus diplomat buna gerekçe olarak lojistik sorunları ve yerin tarafsız olmamasını gösterdi. Yeni yerin ise Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Otto Pedersen ile müzakere edilmesi gerektiğini söyledi. Lavrentyev Rusya açısından Suriye’de siyasi çözümün Ukrayna’daki "askeri operasyondan" bağımsız olarak önemini sürdürdüğünü söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’da 24 Şubat tarihinde başlattığı savaş nedeniyle Avrupa Birliği ve İsviçre hava sahasını Rus uçaklarına kapatmıştı.

Şubat 2021'deki Astana görüşmeleri (ARŞİV) Fotoğraf: Yevgeny Biyatov/ITAR-TASS/Imago Images

Astana görüşmeleri başladı

Rusya, Türkiye ve İran arasında Ocak 2017’den beri Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da yapılan Astana görüşmelerinin 18’incisi bugün ve yarın düzenleniyor. Toplantıda Astana garantörleri olarak Türkiye, Rusya ve İran heyetleri Suriye rejimi ve askeri muhalefeti ile bir araya geliyor.

Görüşmelerde Türkiye’yi Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürü Büyükelçi Selçuk Ünal başkanlığındaki heyet temsil ediyor. Rusya’dan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, İran’dan ise Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlığındaki heyet katılıyor. Toplantıda BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'i Siyasi Konulardan Sorumlu Görevlisi Robert Dunn temsil ediyor. Gözlemci statüsündeki Ürdün heyeti, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri de toplantıda yer alıyor.

Suriye'deki insani ve sosyoekonomik durum, Cenevre'deki Anayasa Komitesi çalışmaları, güven artırıcı önlemler, rehinelerin serbest bırakılması ve kayıp kişilerin aranması gibi konular toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

DW, dpa, Reuters / EC, JD