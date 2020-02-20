 Rusya′dan Türkiye′ye sert çıkış: Teröristlere desteği bırakın | DÜNYA | DW | 20.02.2020

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DÜNYA

Rusya'dan Türkiye'ye sert çıkış: Teröristlere desteği bırakın

Rusya, Türkiye'ye Suriye'de "teröristlerin eylemlerini desteklemeye son vermesi" çağrısı yaptı. Öte yandan Türkiye'nin ABD'den Hatay'a Patriot konuşlandırmasını istediği iddia edildi.

Putin son olarak Ocak ayında Türk Akım boru hattının açılışı için İstanbul'a gitmişti.

Putin son olarak Ocak ayında Türk Akım boru hattının açılışı için İstanbul'a gitmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Suriye'de "teröristlere" destek vermekle suçladı. Bakanlığın açıklamasında, "Türk tarafını (yeni) olaylardan kaçınmak için, teröristlerin eylemlerine yönelik desteğini ve onlara silah vermeyi bırakmaya davet ediyoruz" denildi.

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Türk topçularının Suriye'de rejim güçlerinin mevzilerini bombaladığını tespit eden Moskova bu durumu Ankara'ya bildirdi. Bakanlık, söz konusu topçu ateşinde dört Suriye askerinin yaralandığını belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı "Bu, Türkiye'nin isyancı savaşçılara destek verdiği ilk vaka değil" ifadesini kullandı.

Rusya'nın açıklaması, Türkiye Milli Savunma Bakanlığının İdlib'de iki Türk askerinin hayatını kaybettiğini duyurmasının ardından geldi. Bakanlık, Suriye'nin İdlib vilayetinde bulunan Türk askeri unsurlarına yönelik düzenlenen bir hava saldırısında iki askerin hayatını kaybettiğini, beş askerin yaralandığını açıklamıştı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, saldırının ardından belirlenen hedeflerin TSK tarafından vurulduğu belirtmişti.

İdlib'de 12 askeri gözlem noktası bulunan Türkiye'nin geçtiğimiz haftalarda 13 askeri rejim güçlerince düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmişti.

"Türkiye'den Patriot talebi" iddiası

Amerikan yayın organı Bloomberg ise Türkiye'nin ABD'den iki Patriot bataryasını Suriye sınırına konuşlandırmasını talep ettiğini bildirdi.

Üst düzey bir Türk yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre, Rusya destekli Suriye ordusunun olası saldırılarına karşılık vermek için bu girişimde bulunan Türkiye, söz konusu talebi geçen hafta ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'ye Ankara'da iletti.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, Hatay'a konuşlandırılması istenen Patriot füzelerinin koruma sağlaması hâlinde Türkiye'nin de F-16 savaş uçaklarıyla İdlib'deki rejim mevzilerini vurabileceğini söyledi. Yetkiliye göre, ABD Türkiye'nin Patriotlar konusundaki talebine henüz bir yanıt vermedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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