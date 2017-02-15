Rusya'dan NATO'ya ültimatom: Sabrımız tükendi

Rusya, NATO'nun doğuya genişlemeyi durdurması ve Rusya'ya komşu bölgelerden çekilmesi konusunda talep ettiği yazılı yanıt için baskıyı artırıyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın yanıtını sonsuza kadar beklemeyeceklerini belirterek NATO ve ABD'den önümüzdeki hafta yazılı bir yanıt talep ettiklerini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çarşamba günü gerçekleştirilen NATO-Rusya Konseyi toplantısı sonrasında Rusya'nın bu talebini reddeden bir açıklama yapmış, "Ukrayna'nın egemen bir ülke olarak yapacağı güvenlik anlaşmalarına kendi karar verme hakkı bulunduğunu ve NATO'nun kapılarını yeni üyelere açık tutmayı sürdüreceğini" vurgulamıştı. Stoltenberg, "Bu noktada başka kimsenin bir şey deme hakkı yok ve tabii ki Rusya'nın bir veto hakkı da bulunmuyor" diye konuşmuştu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da toplantı sonrasında yaptığı açıklamada "NATO'nun açık kapı politikasına kapıyı kapatmayacağız. NATO'nun genişlemeyi durdurmasına razı olamayız" demişti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Konsey toplantısında Rus yetkililerle.

Lavrov: Bağlayıcı garanti istiyoruz

Lavrov bugün yaptığı açıklamada Rusya'nın taleplerini yineleyerek NATO'dan Ukrayna ya da eski Sovyet cumhuriyetlerinden herhangi birini üyeliğe kabul etmemesi, bu ülkelerde asker ya da silah sistemleri konuşlandırmaması konusunda bağlayıcı garantiler istediklerini kaydetti. Bu taleplerin, Ukrayna'da tansiyonun düşürülmesi yönündeki diplomatik çabalar için hayati önem taşıdığını vurgulayan Lavrov, NATO'nun Rusya sınırları yakınındaki faaliyetlerinin bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu belirterek "Sabrımız tükendi" ifadesini kullandı.

Rusya'nın genişlemeyi durdurması talebini reddeden NATO'nun buna karşılık silahsızlanma gibi konularda diyaloğa hazır olduğu mesajı vermesine de tepki gösteren Lavrov, söz konusu konuların ikincil önem taşıdığını belirterek "Taleplerimiz bir menü değil, pakettir. NATO'nun doğuya genişlememe garantisinin her şeyin başında geldiğini anlamaları gerekiyor" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Batı'yı kibirlilikle suçlayarak Batılı ülkelerin yükümlülüklerine ve sağduyuya aykırı bir şekilde tansiyonu yükselttiğini savundu.

Küba ve Venezuela'ya asker gönderme tehdidi

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın yanıbaşındaki askeri faaliyetlerine son vermemesi durumunda Rusya'nın ABD'nin bölgesindeki Küba ve Venezuela'ya askeri destek gönderme olasılığını "ne teyit edebileceğini ne de dışlayabileceğini" söylemişti. ABD Başkanının Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise Ryabkov'un ifadesini "kamuoyu önünde yaygara" diye nitelendirmişti.

Batı, Rusya'yı Ukrayna sınırına 100 bin asker, tank ve ağır silah yığınağı yapmakla suçluyor.

Batılı ülkeler, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağın işgal hazırlığı olabileceği endişesi taşırken Rusya bu tür bir niyeti olmadığını belirtiyor. Ancak 2014 yılında Kırım'ı ilhak eden Rusya, NATO'nun Ukrayna ve eski Sovyet cumhuriyetlerine genişlemesini "aşılmaması gereken kırmızı çizgi" olarak ilan etmişti. NATO, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki 100 bin asker, tank ve ağır silahlarını geri çekmesini isterken Rusya, kendi sınırları içinde gerekli gördüğü her yere asker konuşlandırabileceği yanıtını vermişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov son açıklamasında Batı'nın taleplerini "saçma" bulduklarını belirterek "Kendi topraklarımızdaki askerlerimizi kışlalarına geri çekmemizi talep ederken diğer yanda Amerikan ve İngiliz askerleri Baltık bölgesine konuşlandırılıyor" dedi.

Ukrayna hükümetine siber saldırı

Rusya ile NATO arasında gerilim tırmanırken Ukrayna hükümetine bugün gerçekleştirilen siber saldırılar dikkat çekti.

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırı sonucu Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Afetlerden Korunma Bakanlığı, Araştırma Bakanlığı ve Bakanlar Kurulunun internet sitelerine erişim kesildi. Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı sayfasında bir süreliğine Rusça, Ukraynaca ve Lehçe "Ukraynalılar! Tüm kişisel verileriniz silindi ve yeniden oluşturulamayacak. Hakkınızdaki tüm bilgiler yayınlanıyor. Korkun ve en kötüsüne hazırlıklı olun" ifadesi görüldü. Ukrayna istihbaratı ise siber saldırıda kişisel verilerin çalındığına dair ellerinde bir işaret bulunmadığını açıkladı.

Ukrayna hükümetine yönelik siber saldırı bugünkü AB dışişleri bakanları toplantısının da gündemindeydi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell siber saldırıyı kınayarak AB'nin Ukrayna'ya destek için elindeki tüm imkanları seferber edeceğini vurguladı. Borrell, saldırının arkasında Rusya'nın olup olmadığı yönündeki bir soruya "Bunu henüz bilmiyoruz. Elimizde kanıtlar yok ama akla gelebilecek bir şey" yanıtını verdi.

AP,AFP/BK,TY

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