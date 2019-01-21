 Rusya′dan İsrail′e: Suriye hesaplaşma yeri değil | DÜNYA | DW | 23.01.2019

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DÜNYA

Rusya'dan İsrail'e: Suriye hesaplaşma yeri değil

Rusya, son dönemde Suriye'deki İran hedeflerine hava saldırıları düzenleyen İsrail'i uyardı. "Suriye jeopolitik hesaplaşma sahası değil" diyen Dışişleri Bakanlığı, İdlib'de de durumun hızla kötüleştiği uyarısı yaptı.

Russland Die Sprecherin des Aussenministeriums Maria Zakharova (picture alliance/dpa/I. Pitalev)

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Cumhurbaşkanı, Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Türkiye'yi tehdit edecek bir "bataklığa dönüşmemesi" gerektiğini söyledi, ABD ile Rusya ile görüşmelerin anlayış ile sonuçlanmasını umduklarını belirtti. (21.01.2019)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i Suriye'deki hedeflere yönelik hava saldırılarını durdurmaya çağırdı. Bakanlık sözcüsü Maria Zakharova, hafta sonunda 20'yi aşkın kişinin ölümüne yol açtığı bildirilen saldırılarla ilgili bir soruya verdiği yanıtta, "Bağımsız bir devletin, yani Suriye'nin topraklarına yönelik spontan saldırı uygulaması son bulmalıdır" dedi.

Bu tür saldırıların bölgedeki tansiyonu yükselttiğini ve bölgede hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirten Zakharova, "Yıllardır silahlı çatışmaların olumsuz etkilerine maruz kalan Suriye'nin jeopolitik hesaplaşma arenasına dönüşmesini engellemeliyiz" ifadesini kullandı.

Suriye ile sınırı bulunan İsrail, düzenlenen hava saldırılarında Suriye'deki İran askeri güçlerini hedef aldığını bildirmişti. İran'ı milli güvenliğine tehdit olarak gören İsrail, Lübnan Hizbullahı gibi İran destekli güçlerin Suriye'deki varlığından rahatsız. Rusya ise şimdiye kadar hem İsrail hem de İran ile yakın ilişkilerini sürdürmeyi başardı.

"İdlib'de durum kötüleşiyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Suriye'de İdlib vilayetindeki duruma da değinerek, "İdlib'de durum hızla kötüleşiyor. Bölge şu an neredeyse tamamen Nusra militanlarının kontrolünde" açıklaması yaptı. Zakharova, "süregelen provokasyonların sivillere, Suriye askeri personeline ve Rusya'ya ait Hmeymim üssüne tehdit oluşturduğunu" söyledi.

Bölgeden topraklarına bir göç akını yaşanmasından endişelenen Türkiye, İdlib'e Esad rejiminin planladığı operasyonun önüne geçmek için diplomatik girişimlerde bulunmuş, Rusya ile geçen yıl Eylül ayında İdlib mutabakatı oluşturulmuştu.

Mutabakatta öngörülen, İdlib'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması, bölgenin ağır silahlardan ve tüm "radikal savaşçılardan" arındırılması gibi taahhütlerin büyük bölümü yerine getirilemedi. Mutabakatta bölgeden çıkarılması öngörülen radikal İslamcı Heyet Tahrir Şam örgütü son dönemde Türkiye destekli silahlı gruplara karşı askeri başarı elde ederek bölgedeki nüfuz alanını daha da genişletti.

dpa,rtr/BK,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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