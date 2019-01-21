 Netanyahu: Bize zarar vermek isteyene zarar veririz | DÜNYA | DW | 21.01.2019

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DÜNYA

Netanyahu: Bize zarar vermek isteyene zarar veririz

Suriye'deki İran güçlerini vuran İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan İran'a sert tepki geldi. Netanyahu, "Bizi yok etmekle tehdit eden, sonuçlarına katlanır" dedi.

Brasilien Jair Bolsonaro und Benjamin Netanjahu (Getty Images/AFP/L. Correa)

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Suriye, İsrail'in Şam'a savaş uçaklarıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Uçaklardan atılan füzelerden birinin, Şam Uluslararası Havalimanı'ndaki bir depoyu vurduğu bildirildi. (12.01.2019)

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin, bölgedeki politikalarını değiştirmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisini eleştiren Netanyahu’yu “ zalimlerin sesi” olmakla suçladı. (23.12.2018)

Suriye'de İran hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenleyen İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Bize zarar vermek isteyene zarar veririz. Bizi yok etmekle tehdit eden, sonuçlarına katlanır" diye konuştu.

İran'ın Suriye'deki saldırganlığını görmezden gelmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, "İran'ın bizim toprağımıza füze göndermesi üzerine dün gece Hava Kuvvetleri Suriye'deki İran hedeflerini vurdu" dedi. Suriye'deki İran güçleri, Şam yakınlarından Golan Tepeleri'nin kuzeyini hedef almıştı. Füzelerin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

İsrail jetleri Pazartesi sabah saatlerinde de Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nı hedef aldı. Operasyonda cephaneliklerin, Şam havalimanı yakınlarındaki bir askeri tesisin ve askeri eğitim kamplarının vurulduğu belirtildi.

Daha fazlasını okumak için: İsrail Suriye'deki İran hedeflerini vurdu

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre dokuzu yabancı olmak üzere Şam yönetimi için savaşan 11 kişi İsrail'in operasyonu sonucu hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırı sonucu dört Suriye askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen güçler arasında yer alan İran, son dönemde ülkedeki askeri etkinliğini artırmış durumda. Bu durum, İran'ın güvenliği için bölgedeki en büyük tehdit olarak gören İsrail'in tepkisini topluyor.

AFP,dpa/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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