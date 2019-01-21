Suriye'de İran hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenleyen İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Bize zarar vermek isteyene zarar veririz. Bizi yok etmekle tehdit eden, sonuçlarına katlanır" diye konuştu.

İran'ın Suriye'deki saldırganlığını görmezden gelmeyeceklerini söyleyen Netanyahu, "İran'ın bizim toprağımıza füze göndermesi üzerine dün gece Hava Kuvvetleri Suriye'deki İran hedeflerini vurdu" dedi. Suriye'deki İran güçleri, Şam yakınlarından Golan Tepeleri'nin kuzeyini hedef almıştı. Füzelerin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı.

İsrail jetleri Pazartesi sabah saatlerinde de Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nı hedef aldı. Operasyonda cephaneliklerin, Şam havalimanı yakınlarındaki bir askeri tesisin ve askeri eğitim kamplarının vurulduğu belirtildi.

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İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre dokuzu yabancı olmak üzere Şam yönetimi için savaşan 11 kişi İsrail'in operasyonu sonucu hayatını kaybetti. Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırı sonucu dört Suriye askerinin öldürüldüğünü bildirdi.

Suriye'de Beşar Esad yönetimini destekleyen güçler arasında yer alan İran, son dönemde ülkedeki askeri etkinliğini artırmış durumda. Bu durum, İran'ın güvenliği için bölgedeki en büyük tehdit olarak gören İsrail'in tepkisini topluyor.

AFP,dpa/ÖA,GA

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