Rusya'dan İsveç'e NATO uyarısı

NATO üyeliği için gün sayan İsveç'e Rusya'dan uyarı geldi. Bu üyeliğin Kuzey Avrupa'da istikrarı olumsuz etkileyeceğini ileri süren Moskova, Baltık Denizi'nin hiçbir zaman 'NATO denizi' olmayacağı mesajını da verdi.

Macaristan'ın da onayıyla NATO üyeliği için önünde artık hiçbir engel kalmayan İsveç'e Moskova'dan uyarı geldi. Stockholm'deki Rus Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "İsveç'in Rusya'ya düşmanca bir duruş benimseyen bir askeri bloğa üye olmasının Kuzey Avrupa ve Baltık Denizi bölgesindeki istikrarı olumsuz yönde etkileyeceği" belirtildi. Açıklamada, NATO müttefiklerinin söylemlerinin aksine Baltık Denizi'nin hiçbir zaman bir NATO Denizi haline gelmeyeceği savunuldu.

Salı günü yapılan açıklamada, Moskova'nın kendi ulusal güvenliğine yönelik tehditleri önlemek için siyasi ve askeri-teknik önlemleri alacağının da altı çizildi. Bu önlemlerin ise İsveç'e gönderilecek olası NATO birlikleri ve silahlar gibi ülkenin İttifak'a entegresyonunun boyutlarına göre şekilleneceği kaydedildi.

Üyelik önünde engel kalmadı

İsveç, 200 yılı aşkın yürüttüğü askerî tarafsızlık ilkesinden Rusya'nın 2022'de Ukrayna'ya saldırması sonrasında vazgeçerek 2022 Mayıs ayında Finlandiya ile birlikte NATO'ya üyelik için başvurmuştu. Türkiye iki ülkenin üyeliğine özellikle terörle mücadele alanında yeterli iş birliğine yanaşmadıkları gerekçesiyle karşı çıkmış, ancak daha sonra Finlandiya'nın üyeliğine yeşil ışık yakmıştı.

Finlandiya, 2023 Nisan ayında İttifak'ın 31'inci üyesi olarak NATO'ya katılırken Türkiye'nin İsveç konusundaki çekinceleri devam etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İsveç'in üyeliğine 23 Ocak'ta onay vermesiyle gözler geriye kalan tek üye olan Macaristan'a çevrilmişti.

Pazartesi günü Macaristan parlamentosu da İskandinav ülkesinin İttifak'a üyeliğine yeşil ışık yakmış, ülkenin İttifak'a katılım antlaşması 6 ret oyuna karşı 188 oyla kabul edilmişti. Böylece tüm NATO üyelerinden onay alan İsveç'in İttifak'a katılımı önünde bir engel kalmadı.

Ülkenin resmi üyeliği için ise şimdi Macaristan Cumhurbaşkanının imzası bekleniyor. İsveç basını, bu gibi formalitelerin tamamlanarak Stockholm'ün 32. üye olarak NATO'ya resmi katılımının birkaç haftaya kadar sürebileceğini bildirdi.

Finlandiya'nın ardından İsveç'in de NATO'ya katılmasıyla Baltık Denizi, Rusya'ya ait Kaliningrad ve St. Petersburg dışında tamamen İttifak ülkeleriyle çevrilmiş olacak. Baltık, Rusya'nın bu iki bölgeye deniz ulaşımını sağlayabildiği tek bölge.

DW,dpa/SÖ,TY

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