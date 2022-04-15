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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova.Fotoğraf: Russian Foreign Ministry Press Service/AP Photo/picture alliance
PolitikaAvrupa

Rusya’dan Finlandiya ve İsveç’e NATO uyarısı

3 saat önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO’ya üye olmaları halinde İsveç ve Finlandiya’nın "kendilerini otomatikman cephe hattında bulacaklarını" söyledi, "olası sonuçlar" konusunda uyardı.

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İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya üyeliğin "olası sonuçları" konusunda uyaran Rusya, "Kendilerini otomatikman NATO cephe hattında bulurlar" açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, NATO’ya üyeliği değerlendirmekte olduklarını açıklayan İsveç ve Finlandiya ile ilgili açıklama yaptı.

Zaharova, "Tercihi, İsveç ve Finlandiya makamları yapacak. Ama bunun, ikili ilişkilerimizde ve Avrupa güvenlik mimarisinde bir bütün olarak yol açacağı sonuçları iyi anlamaları gerek" dedi.

NATO’ya üyeliğin İsveç ve Finlandiya’nın uluslararası prestijine katkı sağlamasını muhtemel görmediklerini söyleyen Zaharova, tarafsızlık statüsünün her iki ülkeye "itimat edilebilecek bir seviyede güvenlik temin ettiğini" kaydetti.

Rus dışişleri sözcüsü, askeri bir ittifaka üyeliğin ise İsveç ve Finlandiya’ya "ulusal güvenliklerini güçlendirme yetkinliği sunmayacağını" iddia etti. 

Zaharova, her iki ülke için, "Kendilerini otomatikman NATO cephe hattında bulurlar" dedi.

Medvedev’den nükleer tehdit

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya olası üyelikleri konusunda, Rusya’nın eski devlet başkanı Dimitri Medvedev de dün bir açıklama yaptı.

Deutsche Welle Interview mit Dmitri Medwedew
Rusya’nın eski devlet başkanı Dimitri Medvedev.Fotoğraf: DW

Medvedev, bu ülkelerin NATO’ya üye olmaları halinde Rusya’nın da Baltık ülkeleri ve İskandinavya yakınlarına nükleer silah konuşlandırabileceğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç’in Rusya endişesi

Rusya’nın Ukrayna işgali, İsveç ve Finlandiya’da güvenlik endişesine yol açtı.

Ukrayna savaşı ile birlikte her iki ülkede yürütülen NATO’ya üyelik tartışmaları, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’in bu hafta İsveç’e yaptığı resmi ziyarette de gündeme geldi.

Schweden | Treffen Magdalena Andersson und Sanna Marin in Stockholm
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson ile bu hafta bir araya geldi.Fotoğraf: Paul Wennerholm/TT News Agency/REUTERS

İsveçli mevkidaşı Magdalena Andersson ile görüşen Marin, ülkesinin NATO’ya üyelik konusunda vereceği kararın haftalar içinde belli olmasını beklediğini duyurdu.

Avrupa'nın güvenlik yapısının, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından temelden değiştiğini belirten Marin, NATO'nun ortağı olmakla NATO'ya üye olmak arasındaki farkın çok net olduğunu vurguladı. NATO’nun 5'inci maddesini hatırlatan Sanna Marin, bir üyeyi hedef alan saldırının tüm ittifaka yapılmış bir saldırı sayılmasını düzenleyen bu maddenin çok geniş bir güvenlik garantisi sağladığını ifade etti.

AFP, dpa/ ET, DA, EC

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