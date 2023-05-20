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Fotoğraf: Ssgt. Trevor T. Mcbride/U.S Air/Planet Pix via ZUMA Wire/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

Rusya'dan Batı'ya F-16 uyarısı: Çok büyük risk alırsınız

36 dakika önce

Ukrayna'ya F-16 verme planı ABD'nin onayı sonrası ivme kazanan Batı'ya Moskova'dan "Çok büyük risk alırsınız" uyarısı geldi.

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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etme hazırlığına Rusya'dan tepki geldi.

Açıklamaları TASS haber ajansı tarafından aktarılan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 vermeleri hâlinde kendileri açısından "çok büyük riskler" alacakları uyarısında bulundu.

Kiev'in NATO ülkelerinden talep ettiği ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya verilmesinin olası sonuçları konusundaki bir soruyu yanıtlayan Gruşko, "Batılı ülkelerin hâlen tansiyonu yükselten senaryoya bağlı kaldığını görüyoruz. Bu kendileri açısından çok büyük riskler içeriyor" dedi.

Rus Bakan Yardımcısı, "Her hâlükârda bunu planlarımızda hesaba katacağız ve belirlediğimiz hedefleri başarmak için gerekli tüm araçlara sahibiz" diye ekledi.

Biden'dan yeşil ışık

Daha önce Ukrayna'ya F-16 tedarikine karşı çıkan ABD Başkanı Joe Biden, dün Japonya'daki G7 zirvesinekatılan liderlere Washington'ın artık bu talebi karşılama yoluna gideceğini söyledi. G7 liderleriyle görüşen Biden'ın Ukraynalı pilotlara yönelik ortak eğitim programlarına ABD'nin de destek verdiğini söylediği açıklandı. Associated Press'in haberine göre Biden, F-16'ların ne zaman, kaç tane ve hangi ülke tarafından tedarik edileceğine ilişkin kararını Ukraynalı pilotların eğitimi sürerken vereceğini söyledi.

Birçok NATO ülkesinin elinde F-16 bulunuyor. Ancak ABD yapımı savaş uçaklarının üçüncü ülkelere verilebilmesi için Washington'ın onayı gerekiyor. ABD'li yetkililer, Beyaz Saray'ın Ukrayna'ya F-16 tedariki konusundaki isteksizliğine, pilotların eğitim süresinin uzunluğu ve Rusya ile yaşanan çatışmanın şiddetlenme riski gibi unsurları gerekçe gösteriyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin F-16'ların tedarikine yeşil ışık yakmasını "tarihi bir karar" olarak tanımladı. Zelenskiy ardından da G7 zirvesinin yapıldığı Hiroşima kentine gitti. Zelenskiy, F-16'ların tedarikine ilişkin planın "pratikte nasıl uygulanacağını" ele almak üzere Biden ile görüşeceğini açıkladı.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,JD

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