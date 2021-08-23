Rusya'dan Afganistan uyarısı: Radikal İslam’ın yayılması önlenmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki radikal İslam'ın bölgeye yayılmaması gerektiğini, bunu önlemenin "hayati önem” taşıdığını kaydetti.

Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Putin'in bugün Orta Asya liderleriyle yaptığı zirvede Afganistan konusunda verdiği mesajlara dikkat çekildi.

Putin'in zirvede Afganistan'daki radikal İslam'ın bölgeye yayılmaması gerektiğine vurgu yaptığı, ”bunu önlemenin de hayati önem taşıdığına” işaret ettiği belirtildi. Radikal İslamcıların kendileri için tehlike oluşturmayacak şekilde uzakta ve baskı altında tutulması gerektiğin söyleyen Rus lider Putin'in ayrıca Afganistan'daki uyuşturucu sorununun da yakından izlenmesi gerektiğini aktardığı kaydedildi.

İç savaş riski

Bu arada bir açıklama da Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'dan geldi. Pencşir Vadisi'nde Taliban'a karşı başlatılan direniş hareketi ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Peskov, Afganistan'da yeni bir iç savaş riskinin mevcut olduğunu ancak Rusya'nın taraflar arasında araya girmek gibi bir niyeti olmadığını kaydetti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov.

Peskov, "Gayet tabii ki kimsenin bu gelişmelere müdahale olma niyeti yok” açıklamasını yapmakla birlikte Afganistan'daki gelişmelerin hem Orta Asya bölgesi hem de tüm dünya için yeni tehdit ve riskleri beraberinde getirdiğine vurgu yaptı.

Moskova Afganistan'daki istikrarsızlığın komşu ülkelere sıçramasından büyük endişe duyuyor.

Reuters, AFP, dpa/ DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe