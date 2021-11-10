Rusya'dan AB'ye: Türkiye gibi Belarus'a da yardım edin

Belarus'dan Polonya sınırına yığılan sığınmacılar Avrupa Birliği'nde (AB) yeni bir krize neden olurken Polonya sığınmacı akınıyla ilgili olarak doğrudan Rusya'yı hedef aldı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'ya yönelik sığınmacı akınının arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğunu belirterek, "Lukaşenko'nun uygulamaya koyduğu bu saldırının fikir babası Moskova'dadır. Fikir babası, Devlet Başkanı Putin'dir" dedi.

Polonya parlamentosunda konuşan Morawiecki, sığınmacıların "Polonya ve AB'deki durumu istikrarsızlaştırmak üzere kalkan olarak kullanıldığını" belirtti.

AB, Mayıs ayında Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko'nun yeniden göreve seçildiğinin açıklandığı Belarus'taki seçimleri tanımamış ve Belarus'a yönelik sertleştirilmiş yaptırımları uygulamaya koymuştu. Lukaşenko ise bu adım üzerine, ülkesinden AB'ye sığınmacı geçişlerini artık engellemeyeceğini açıklamıştı.

Belarus sınırındaki Polonya asker ve polis güçleri takviye edildi.

Dahli bulunan herkese yaptırım tehdidi

AB içinde Belarus'a ek yaptırımlar üzerinde çalışmalar sürerken menşe ve transit ülkeler üzerindeki baskı da artıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, AB'nin Belarus'a karşı yeni yaptırımları devreye sokması çağrısını yineleyerek "Lukaşenko, hesaplarının tutmayacağını anlamalıdır. Avrupa Birliği'ne şantaj yapılamaz" dedi.

Sığınmacıların Belarus'a taşınması ve insan kaçakçılığında rol oynayan herkesin yaptırım kapsamına alınacağı mesajı veren Maas, "Hiç kimse Lukaşenko'nun insan onurunu hiçe sayan eylemlerine dahil olup bunun cezasız kalacağını düşünmemelidir. Bu, menşe ve transit ülkelerin yanı sıra Belarus'a seyahati mümkün kılan havayolu şirketleri için de geçerli" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada, AB'nin sığınmacıların Belarus'a taşınmasında rol oynayan havayolu şirketlerine yaptırımlar üzerinde çalıştığını bildirmişti. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da önümüzdeki günlerde menşe ve transit ülkelere giderek temaslarda bulunacak.

Dondurucu soğukta bekleyenler arasında çok sayıda kadın ve çocuk da bulunuyor.

Lukaşenko: Diz çökmeyeceğiz

Belarus ise Brüksel'in suçlamalarını reddederek sığınmacıların sınırdan geçişine izin vermeyen Polonya'yı insan hakları ihlaliyle suçladı. Lukaşenko, resmi haber ajansı Belta'ya yaptığı açıklamada "Kavga istemiyoruz. Ben deli değilim. Bu olayın nerelere gidebileceğini çok iyi anlıyorum. Ama diz çökmeyeceğiz" dedi.

Rusya: Belarus'a niye yardım edilmiyor?

Belarus'a destek, Lukaşenko'nun en önemli müttefiki Rusya'dan geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sığınmacıların Avrupa'ya akın etmesine "Batı'nın askeri maceraları"nın neden olduğunu belirterek "Sığınmacılar Türkiye'den AB'ye yöneldiğinde AB onları Türkiye topraklarında tutması için neden kaynak sağlıyor? Niye Belaruslulara aynı şekilde yardım edilemiyor?" sorusunu yöneltti.

"Sığınmacıların büyük bölümü Iraklı Kürt"

Kriz, dün binlerce sığınmacının Belarus'tan Polonya'ya geçme teşebbüsünde bulunmasıyla patlak vermiş, Polonya güvenlik güçleri geçişleri engellemişti. Sınırın Belarus tarafına kamp kuran ve çoğu Afganistan ve Irak'tan gelen binlerce sığınmacı, geceyi dondurucu soğukta geçirdi. Geçici çadırlardan oluşan kampta 3 bin ila 4 bin sığınmacının bulunduğu belirtiliyor.

Belarus sınır güvenliği, sığınmacıların büyük bölümünün Iraklı Kürtlerden oluştuğunu bildirdi. Açıklamada sığınmacıların fiziksel ve ruhsal durumunun "son derece kötü" olduğu, su ve gıda sıkıntısı yaşandığı kaydedildi. Kampta çok sayıda hamile kadın ve çocuğun da bulunduğu belirtiliyor.

AFP,dpa / BK,ET

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