Moskova X üzerinden Berlin'i karalama kampanyası başlattı

Almanya Dışişleri Bakanlığı Rusya’nın Alman hükümetine karşı hoşnutsuzluk yaymak için sosyal medya platformu X üzerinden bir kampanya başlattığını tespit etti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Rusya'nın Alman hükümetine karşı hoşnutsuzluk yaymak için sosyal medya platformu X üzerinden bir dezenformasyon kampanyası başlattığını tespit etti.

Der Spiegel'in haberine göre bu maksatla 50 bin sahte hesap üzerinden 1 milyondan fazla Almanca mesaj atıldı. Kampanyanın bir amacının da kamuoyunda Almanya'nın Ukrayna'ya olan desteğini zayıflatmak olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği uzmanlar özel bir yazılım yardımıyla X'teki paylaşımlar üzerinden bir analiz yaptı ve Almanca içerik üreten sahte bir hesap ağıyla karşılaştı. 20 Aralık-20 Ocak tarihleri arasında yapılan incelemede uzmanlar 50 binden fazla sahte hesap ve 1 milyondan fazla paylaşımla karşılaştı. Sahte hesaplardan atılan mesajların birçoğunda Federal Hükümet'in Ukrayna'yı desteklemek için kendi halkını ihmal ettiği ifade edildi.

Ukrayna'ya verilen destek hedefte

Der Spiegel'in haberine göre Almanya Dışişleri Bakanlığı bir süredir veri analistleriyle birlikte çevrimiçi ağlarda dış politik konularla ilgili tartışmaları izliyor. Amaç yabancı aktörlerin nüfuz kazanma çabalarını ortaya çıkarmak.

Dışişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü Spiegel'e yaptığı açıklamada "Dezenformasyon küresel bir tehdit unsuru haline geldi. Değerlerimizi paylaşmayanlar tarafından sağlam toplumları istikrarsızlaştırmak için kullanılıyor, sadece Batı demokrasilerinde değil her yerde” dedi.

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DW / EC, TY