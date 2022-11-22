Rusya ve ABD'den Türkiye'ye operasyon uyarısı

Rusya ve ABD, TSK'nın Suriye'de başlattığı operasyonda Ankara'ya itidal çağrısında bulundu. ABD Irak'ın egemenlik haklarının ihlal edildiğine vurgu yaptı.

Rusya'dan Salı günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin hava operasyonu başlattığı ve operasyonu karadan da sürdürme tehdidinde bulunduğu Suriye'deki Kürt savaşçılara karşı "itidalli olacağı ve aşırı güç kullanmaktan kaçınacağı umudunun" taşındığı belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da yaptığı açıklamada, "Türk mevkidaşlarımızı, gerginliğin tırmanmasını önlemek için Suriye topraklarında aşırı güç kullanmaktan kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz" dedi.

Lavrentyev, Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya, İran ve Türkiye'den temsilcilerle Suriye ihtilafına ilişkin görüşmelerin yapıldığı üçlü toplantıda, Rusya'nın, Suriye'de büyük çaplı bir kara operasyonunu engellemek için aylarca "her şeyi yaptığını" söyledi. Rus temsilci, tüm tarafları "Kürt sorunu da dahil olmak üzere ihtilaflara barışçıl çözüm bulmak için çabalarını sürdürmeye davet etti.

ABD'den Irak vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı da Pazartesi günü geç saatlerde Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik başlatttığı hava harekatıyla ilgili, "şiddetin azaltılması" çağrısında bulundu. "Suriye'de sivil hayatı koruma ve IŞİD'i yenme ortak hedefinin desteklenmesi" vurgusu yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Irak'ın egemenliğinin ihlal edildiğini" belirterek, "Irak'ta herhangi bir koordinasyonsuz askeri harekata karşı çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun kara harekatıyla devam edebileceğini söylemişti. Ankara, Pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki Kürt birliklerine karşı uzun zamandır planlanan bir askeri operasyon başlatmıştı. Türkiye Savunma Bakanlığı'na göre operasyon PKK ve YPG'yi hedef alıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi operasyon neticesinde 37 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. TSK'dan yapılan açıklamada ise "Suriye ve Irak'ta düzenlenen operasyonlarda 184 terörist etkisiz hale getirildi" ifadesine yer verildi.

Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı savaşan isyancıları destekliyor. Suriye ve Rusya ise on yıllardır ittifak halinde. Moskova'nın 2015 yılında Suriye iç savaşında Esad'ın yanında olduğunu açıklaması ve askeri destek sağlaması iki ülke arasındaki bağı daha da güçlendirdi.

AFP,dpa/TY,BÖ