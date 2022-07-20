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Dönemin Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad ve Birleşmiş Milletler Gücü Komutanı General Robert Mood - (05.06.2012 / Şam)
Arşiv - Suriye Dışişleri Bakanı Faysal MikdadFotoğraf: Louai Beshara/AFP/Getty Images
PolitikaSuriye

Suriye: Astana zirvesi bildirgesinden memnunuz

1 saat önce

Tahran'ı ziyaret eden Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yapılan Astana zirvesi ortak bildirgesinden memnun olduklarını ifade etti.

https://www.dw.com/tr/suriye-astana-zirvesi-bildirgesinden-memnunuz/a-62538922

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad; Tahran'da yapılan Astana zirvesi ile ilgili olarak, "Suriye dostlarının, Astana zirvesinde Suriye'nin birliğini, egemenliğini ve bağımsızlığını belirten dengeli bir beyan ile çıkmak için gösterdikleri çabalardan memnunuz" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla yapılan ve Salı günü sona eren zirvenin ardından Çarşamba günü resmi ziyaret amacıyla Tahran'a giden Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad, burada İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullehyan ile bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilere açıklamalarda bulunan Mikdad, Türkiye'den Suriye topraklarına yönelik herhangi bir harekatın "ve sözde 'güvenli bölge' oluşturulmasının bölgedeki güvenlik ve istikrarı zedeleyeceğini" dile getirdi.

Basın toplantısında gerek İran Dışişleri Bakanı Abdullehyan, gerek ise Suriyeli mevkidaşı Mikdad, Türkiye'ye Suriye topraklarına girmeme çağrısında bulundu.

Ortak bildiride Suriye'nin toprak bütünlüğü vurgusu

Türkiye, Rusya ve İran Salı günü zirvenin bitiminde imzaladıkları ortak bildirge ile, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve terörizmle mücadele konusunda mutabakat sağladıklarını beyan etmişti. Taraflar ayrıca, Suriye İç Savaşı'nın diplomatik yollarla çözüme kavuşturulup sona erdirilmesi hedefinde de anlaştıklarını duyurmuştu.

Üç ülke daha önce de yapılan Astana görüşmelerinde Suriye'nin geleceğine dair planlarını masaya yatırmış ve bu ülkedeki iç savaşın sona ermesi için çözüm önerilerini gündeme getirmişti. Moskova ve Tahran Suriye'de Esad hükümetini desteklerken Türkiye, muhalif güçlere destek veriyor.

Daha önce Suriye topraklarına askeri operasyon düzenleyen ve bu ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeleri kontrolü altında tutan Türkiye, son haftalarda yeni bir harekata başlayabileceğinin sinyallerini veriyor. Rusya ve İran ise, Türkiye'ye böyle bir adım atmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

 

dpa,DW / ET,EC

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