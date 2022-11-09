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Ukrayna güçleri son günlerde Herson'da Rus birliklerine karşı başarı gösterdiğini açıkladı.
Ukrayna güçleri son günlerde Herson'da Rus birliklerine karşı başarı gösterdiğini açıkladı. Fotoğraf: Metin Aktas/AA/picture alliance
PolitikaAvrupa

Rusya Herson kentinden çekiliyor

2 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'da ilhak ettikleri Herson kentinden birlikleri çekme kararı aldıklarını duyurdu. Ukrayna ise açıklamaya temkinli.

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ilhak ettikleri Ukrayna kenti Herson’dan birliklerini Dnipro kentinin sol yakasındaki savunma hattına çekeceklerini açıkladı. Bu açıklama, Rusya'nın Ukrayna'da şimdiye kadar bildirdiği en kapsamlı geri çekilme anlamına geliyor. Nehrin batı yakasında yer alan Herson şehri, nehrin doğu ve güneyine de uzanan Herson oblastının başkenti.

Rusya’nın Ukrayna’daki birliklerinden sorumlu General Sergey Surovikin, söz konusu bölgeden çekilme adımını Herson’a artık tedarik yapılamamasıyla gerekçelendirdi. General Surovikin, "Askerlerimizin ve birliklerimizin savaşma gücünün güvenliğini artıracağız. Amacımız, Dnipro nehrinin doğu kıyısını korumaya odaklanmak olacak. Bölgenin batısının sel baskınına uğrama tehlikesi mevcut ve onun yaşanması halinde Rus birliklerinin orada dışarıyla bağının kesilmesi tehlikesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

General Sergey Surovikin’in sözlerine göre şimdiye kadar 115 bin kişi Herson’dan ayrıldı, zira kentin ihtiyaçlarının karşılanması imkansız hale geldi.

Ukrayna güçleri bölgede ilerliyor

Reuters haber ajansına konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mikhailo Podolyak ise Herson kentinde Ukrayna bayrağı dalgalanmadığı sürece Rus birliklerinin geri çekildiğinden bahsetmenin anlamı olmadığını söyledi.

Ukrayna güçleri son günlerde General Surovikin'in söz ettiği bölgede sürekli ilerleme sağladığını duyuruyor.

Çarşamba günü internette dolaşıma giren fotoğraflarda Herson’u dış dünya ile bağlayan, Dnipro nehrinin bir kolu üzerindeki en önemli ana köprünün bombalandığı görülüyor. Haber ajansları köprünün çökmesine  dair görsellerin doğrulunu teyit edemediklerini de bildiriyor. Ukrayna tarafı ise Rusların çekilmeyi gerekçelendirmek amacıyla köprüyü kendilerinin havaya uçurduğu yönünde spekülasyonlarda bulundu.

Öte yandan Rusya'nın ilhak ettiği Herson kentinin Moskova yanlısı  Vali Yardımcısı Kırill Stremusov geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazaya dair detay verilmemesi dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş devam ederken Herson bölgesi önce Rus birlikleri tarafından kontrol altına alınmış, akabinde de aralarında Herson'un da bulunduğu dört bölgede yapılan referandum ile Rusya topraklarına katıldığı açıklanmıştı. 

Reuters / ETO, BK

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