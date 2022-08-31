Rusya Almanya'ya gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji devi Gazprom, Almanya'ya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden gaz sevkiyatını bakım çalışmaları gerekçesiyle üç günlüğüne durdurdu. Almanya, Gazprom'un kararını "teknik açıdan anlaşılmaz" olarak tanımladı.

Rus doğal gazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattındaki sevkiyat geçici olarak durduruldu. Rus enerji devi Gazprom, gaz sevkiyatının, kompresör ünitesindeki bakım nedeniyle durdurulduğunu belirtti.

Gazprom, geçen ayki 10 günlük bakımın aksine bu kez sevkiyatın durdurulacağını önceden kamuoyuna duyurmuştu. Gazprom'dan 19 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1 hattında gerçekleştirilecek bakım nedeniyle 31 Ağustos'tan 2 Eylül'e kadar doğal gaz akışının durdurulacağı bildirilmişti. Gazprom, kompresör ünitesindeki bakımın her bin saatte bir yinelenmesi gerektiğini belirtiyor.

Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller ise Gazprom'un kararını "teknik açıdan anlaşılmaz" olarak yorumladı. Müller, bunun, doğal gaz sevkiyatının Moskova tarafından Avrupa'ya yönelik bir tehdit aracı olarak kullanılmasına yönelik yeni bir bahane olabileceği uyarısında bulundu.

Moskova'nın "her sözde bakım sonrası siyasi bir karar aldığını" hatırlatan Müller, "Rusya'nın yine aynısını yapıp yapmayacağını ancak Eylül ayının başında anlayabileceklerini söyledi.

"Daha hazırlıklıyız"

Müller, Twitter'dan yaptığı açıklamada ise Almanya'da şu an doğal gaz depolarının doluluk oranın yaklaşık yüzde 85 olduğunu ve bu nedenle olası kesintilere daha hazırlıklı olduklarını belirtti.

Müller, "Kışın, stoktaki gazı kullanabiliriz. Gaz tasarrufu yapıyoruz. Böyle de devam etmemiz gerek. Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminalleri yolda. Belçika, Hollanda, Norveç (ve yakında Fransa) sayesinde gaz akışı gerçekleşiyor" dedi.

Rusya, bakım çalışmaları gerekçesiyle Kuzey Akım 1 boru hattından gaz sevkiyatını Haziran'da yüzde 40'a, geçen ay da yüzde 20'ye düşürmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Salı günü yaptığı açıklamada, doğal gaz sevkiyatlarının durdurulmasının tek sebebinin, Rusya'ya yönelik yaptırımların yol açtığı "teknik sorunlar" olduğunu söylemişti. Peskov, "Rusya'ya uygulanan yaptırımların, normal bakım ve onarım çalışmalarının yapılmasına müsaade etmediğini" belirtmişti.

Rus devletinin kontrolündeki Gazprom dün, 2022'nin ilk altı ayında Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen rekor seviyede kâr elde ettiğini duyurdu. Şirket, söz konusu dönemde 2,5 trilyon ruble (Yaklaşık 41,6 milyar euro) kâra geçtiğini açıkladı.

DW,rtr,AFP,dpa/CÖ,JD