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Rusya: Afrika'ya tahıl planında Türkiye ile anlaştık

7 Eylül 2023

Rusya, Rus tahılının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'de işlenerek yoksul Afrika ülkelerine taşınması planında anlaşmaya varıldığını, yakın gelecekte teknik çalışmaların başlayacağını bildirdi.

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İstanbul Boğazı'ndan geçen Asl Tia isimli yük gemisi
Fotoğraf: Chris McGrath/Getty Images

Rusya yoksul Afrika ülkelerine, Rus tahılının Katar'ın mali desteğiyle Türkiye üzerinden taşınması planına Türkiye'nin ilkesel olarak onay verdiğini açıkladı. Rusya'nın planı, 1 milyon ton tahılın indirimli fiyat üzerinden Türkiye'ye gönderilmesini ve burada işlendikten sonra Afrika ülkelerine taşınmasını içeriyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, planla ilgili ilkesel olarak anlaşmaya varıldığını, yakın gelecekte tüm taraflarla sevkiyatın teknik detayları üzerine çalışmalara başlanacağını kaydetti.

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasını Temmuz ayında askıya alması sonrasında gündeme getirdiği planla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olumlu görüş bildirmiş, ancak Türkiye önceliğin Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi olduğu mesajını vermişti. Rusya, geçen yıl Temmuz ayında Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda hayata geçirilen anlaşmayı, kendi tahıl ve gübre ihracatı önündeki Batı yaptırımlarından kaynaklı engelleri gerekçe göstererek askıya almıştı. Moskova, anlaşma kapsamında ihraç edilen Ukrayna tahılının önemli bölümünün gelişmiş ülkelere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gittiğini belirterek, yoksul Afrika ülkelerine ücretsiz ya da indirimli fiyatlardan kendi tahılını sevk etmeyi planladığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - (04.09.2023)
Erdoğan ile Putin 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geldiFotoğraf: Sergei Guneev/Sputnik/REUTERS

Türkiye'deki değirmenlerde öğütülerek un haline getirilecek

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 4 Eylül'de Soçi'de yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasında, BM'nin Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasına geri dönmesi için teklif ettiği yeni planı Putin ile değerlendirdiklerini ve kısa sürede beklentileri karşılayacak güzel bir sonuca varmayı umduklarını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Afrika ülkelerine 1 milyon ton tahıl gönderme planıyla ilgili olarak da, "Sayın Putin, 'Biz fakir ülkelere bu 1 milyon ton tahılı göndermeye varız, bunun bütün lojistik çalışmalarını da yaptık, bu lojistik çalışmalarıyla bu adımı atmaya hazırız' dediler. Biz de kendilerine 'Burada üzerimize ne görev düşüyorsa Türkiye olarak biz de buna varız ve sizden gelecek tahılları biz fabrikasyon olarak değirmenlerimizde öğüterek un şeklinde fakir Afrika ülkelerine gönderebiliriz' dedik ve bu konularda da mutabık olduk" ifadelerini kullanmıştı.

 

DW,rtr / BK,ET

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