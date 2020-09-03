Rusya üzerindeki Navalni baskısı artıyor

Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin, Sovyetler Birliği'nde geliştirilen sinir gazı Novichok ile "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" zehirlendiğinin belirlendiğini açıklamasının ardından Rusya’nın üzerindeki baskı artıyor.

Rusya Navalni’nin zehirlendiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını savunuyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada Berlin'in Moskova’ya kanıt sunmadığını kaydetti.

Peskov, "Rus devletini suçlamak için bir neden bulunmuyor" ifadelerini kullanarak Batılı ülkelerden "acele bir yargıya" varmamalarını istedi.

Öte yandan Alman yetkililer, Avrupa Birliği'nin (AB) 26 üye ülkesini Navalni ile ilgili bilgilendirdi. AB Dış İşleri Sözcüsü Peter Stano sorumluluların belirlenmesi için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya'ya tepki yağıyor

NATO ve Avrupa Birliği (AB) olayı kınayarak Rusya'nın konuyu aydınlatmasını talep etti. ABD de Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin Novichok ile zehirlenmesine tepki gösterdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından dün yapılan açıklamada, Berlin'deki Charite hastanesinde tedavi gören Navalni'de Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı Novichok bulunduğu belirtilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de çarşamba günü yaptığı açıklamada Navalni'nin Novichok ile yapılan bir cinayet teşebbüsünün kurbanı olduğunu söylemiş ve Rusya’dan bir açıklama talep etmişti.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü‘nün (OPCW) Başkanı Fernando Arias, Navalni'nin zehirlenmesi konusunda, "ciddi şekilde endişeli" olduğunu açıkladı. Arias bir bireyin sinir gazı ile zehirlenmesinin Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne göre kimyasal silah kullanıldığı anlamına geldiğini ifade etti.

Diğer taraftan Belarus Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko, Navalni’nin zehirlenmesinin Batı’nın bir oyunu olduğunu iddia etti.

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite hastanesine kaldırılmıştı.

Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin zehirlendiğini açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

AFP,dpa /SSB,ET

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