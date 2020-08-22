 Almanya: Navalni’de Novichok tespit edildi | ALMANYA | DW | 02.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya: Navalni’de Novichok tespit edildi

Alman hükümeti Berlin’de tedavi gören Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklerde Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen sinir gazı Novichok maddesine rastlandığını açıkladı.

Arşiv - Aleksey Navalni

Arşiv - Aleksey Navalni

Almanya Hükümeti, zehirlendiğine dair bulgularla başkent Berlin'e getirilerek tedavi altına alınan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'den alınan örneklere yapılan testlerde, Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı Novichok tespit edildiğini açıkladı.

Başbakan Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, özel bir Alman askeri laboratuvarında yapılan testlerde, "Novichok grubundan kimyasal sinir gazının, şüpheye yer bırakmayacak şekilde" tespit edildiği belirtildi.

Sözcü, Almanya’nın Rusya'dan "acil bir açıklama" talep ettiğini de ifade ederek, test sonuçları ile ilgili Berlin'in NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklarına bilgi vereceğini kaydetti.

Rusya'dan açıklama, Merkel'den kınama

Kremlin Sarayı ise, Almanya'nın söz konusu açıklamalarının ardından, olayın tamamen açığa çıkarılması için Rus Hükümetinin Berlin'le "eksiksiz bir iş birliğine" hazır olduğunu duyurdu. Almanya Başbakanı Angela Merkel, daha önce Navalni'ye yönelik "zehirleyerek öldürme teşebbüsünü" sert bir biçimde kınamış ve Moskova'dan olayın aydınlatılmasını talep etmişti. 

Ne olmuştu?

Rus muhalif siyasetçi Navalni, yaklaşık iki hafta önce Tomsk kentinden Moskova'ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında bilincini kaybetmesi üzerine Omsk kentinde tedavi altına alınmış, ekibi tarafından zehirlendiği iddia edilen Navalni Berlin'e nakledilerek Charite hastanesine kaldırılmıştı. Hastane, ilk klinik bulgulara göre Navalni'nin "kolinesteraz inhibitörleri grubundan aktif bir madde ile zehirlendiğini" açıklamış, ancak Rusya Navalni'nin zehirlendiği iddialarını reddetmişti.

NATO ve İngiltere'nin yanı sıra Alman hükümeti, AB ve Moskova'daki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği de Navalni'nin zehirlendiğine ilişkin iddiaların aydınlatılmasını talep ediyor.

Rusya ile başta İngiltere olmak üzere diğer Batı ülkeleri arasında daha önce de zehirlenme iddiaları nedeniyle gerilim yaşandı. 2006 yılında, eski Rus ajan ve muhalif Aleksander Litvinenko Londra'da radyoaktif polonyum maddesi ile zehirlenerek yaşamını yitirmiş, 2018'de de eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Julia Skripal, Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen Novichok maddesi ile yaşadıkları Salisbury kentinde zehirlenmiş ve ölümden kıl payı kurtulmuştu.

AP,rtr / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

NATO ve İngiltere'den Navalni çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İngiltere Başbakanı Johnson, Navalni'nin zehirlendiğine ilişkin iddiaların açıklığa kavuşturulması çağrısında bulunarak, olaya ilişkin şeffaf bir inceleme yapılmasını talep etti.  

Rusya: Alman doktorlar aceleci, Navalni zehirlenmedi

Rusya, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Navalni'nin Rusya'da zehirlendiği iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü, Alman hekimleri aceleci olmakla suçladı.  

Charite: Bulgular Navalni'nin zehirlendiği yönünde

Berlin'de tedavi altına alınan Kremlin karşıtı Rus siyasetçi Navalni ile ilgili zehirlenme şüphesi doğrulandı. Tedavinin yapıldığı Berlin Charite hastanesi, klinik verilerin zehirlenmeyi kanıtladığını açıkladı.  

Benzer içerik

Berlin Flughafen Tegel Flieger mit Nawalny gelandet

Aleksey Navalni tedavi için Berlin'de 22.08.2020

Rusya’da Devlet Başkanı Putin'in en güçlü siyasi rakiplerinden olan ve ülkesinde zehirlendiği iddia edilen Aleksey Navalni tedavi amacıyla Berlin’e getirildi.

Roter Platz in Moskau

Rusya: Alman doktorlar aceleci, Navalni zehirlenmedi 25.08.2020

Rusya, Almanya'da tedavi gören Rus muhalif Navalni'nin Rusya'da zehirlendiği iddialarını reddetti. Kremlin Sözcüsü, Alman hekimleri aceleci olmakla suçladı.

Deutschland | Charite in Berlin

Charite: Bulgular Navalni'nin zehirlendiği yönünde 24.08.2020

Berlin'de tedavi altına alınan Kremlin karşıtı Rus siyasetçi Navalni ile ilgili zehirlenme şüphesi doğrulandı. Tedavinin yapıldığı Berlin Charite hastanesi, klinik verilerin zehirlenmeyi kanıtladığını açıkladı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Die Welt: Erdoğan Yunan gemisinin batırılmasını istedi

Die Welt gazetesinin bir haber-analizinde, Erdoğan'ın "bir Yunan gemisinin batırılmasını" istediği ve "iktidarını güçlendirmek için Doğu Akdeniz'deki gerilimi tırmandırdığı" iddia edildi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  