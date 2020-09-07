 Rus polisi Navalni′nin ifadesini almak istiyor | DÜNYA | DW | 11.09.2020

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DÜNYA

Rus polisi Navalni'nin ifadesini almak istiyor

Rus polisi, zehirlenmesinin ardından Berlin'de tedavi gören muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin ifadesini almak için Alman makamlara başvuruda bulunulacağını açıkladı.

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni

Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni

Sibirya emniyetinden yapılan açıklamada, zehirlenmesinin ardından Berlin'deki tedavisi devam eden Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin ifadesinin alınabilmesi için Alman makamlarından izin isteneceği belirtildi. Açıklamada, Rusya'dan bir uzman ile görevlilerin Alman soruşturma ekibine eşlik etmesi ve muhalif siyasetçi ile diğer tanıklara "açıklayıcı ve ek sorular sorabilmesi" için Alman makamlara başvuruda bulunacağı ifade edildi. Navalni olayında ön soruşturmayı yürüten Rusya İçişleri Bakanlığı'na bağlı Ulaştırma Dairesi'nin Alman hükümetine gereken başvuruyu yapacağı bildirildi.

Aleksey Navalni, Ağustos ayı sonunda Sibirya'yı ziyareti sırasında zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Tomsk'tan Moskova'ya yolculuğu sırasında uçakta fenalaşan Navalni, Omsk'taki bir hastanede tedavi altına alınmış, iki gün sonra da Berlin'e nakledilmişti. Berlin Charite hastanesinde tedavi gören Navalni'nin suni komadan çıktığı ve bilincinin yerinde olduğu bildirildi. Alman hükümetinin Navalni'nin eski Sovyetler Birliği döneminde üretilen Noviçok grubu bir madde ile "kuşkuya yer bırakmayacak" şekilde zehirlendiğini açıklaması, Berlin ile Moskova arasında ilişkilerin gerilmesine yol açıyor.

Navalni'nin zehirlenmesi olayı ile ilgili her türlü suçlamayı reddeden Rus hükümeti, Almanya'dan Navalni'ye ilişkin laboratuvar sonuçlarını sunmasını talep ediyor. Moskova, Navalni'nin Omsk'taki tedavisi sırasında vücudunda zehir bulunduğuna dair bulguya rastlanmadığını ileri sürüyor.

AFP,dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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