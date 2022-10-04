Rus parlamentosu Ukrayna topraklarının ilhakını onayladı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi, Ukrayna'da işgal edilen dört bölgenin Rusya'ya ilhakına ilişkin yasa tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin ilhakına dün de parlamentonun alt kanadı oy birliğiyle onay vermişti.

Parlamentodan geçen tasarı bir kez daha Kremlin'in önüne gidecek ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nihai imzasıyla ilhak süreci resmen tamamlanacak.

Rusya tarafından ilhak edilen dört bölge, Ukrayna'nın uluslararası hukukça tanınan topraklarının yaklaşık beşte birini oluşturuyor.

Rusya; Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'yı topraklarına katmak için bu dört bölgede silah tehdidi altında referandumlar düzenlemişti.Tartışmalı referandumlarda ezici çoğunluğun Rusya'ya katılımdan yana oy kullandığı açıklanmıştı.

Ukrayna topraklarının ilhak süreci, Putin'in nihai imzasıyla tamamlanacak. Fotoğraf: Grigory Sysoyev/AP Photo/picture alliance

Batılı hükümetler ve Kiev, uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirttikleri bu referandumların cebirle düzenlendiğini ve temsil özelliği taşımadığını ifade ediyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'nın Kırım'ı ilhak ettiği 2014 yılında bağımsızlıklarını ilan ederek "halk cumhuriyeti" adını kullanmaya başlamıştı. Putin Ukrayna'ya saldırmadan kısa süre önce Luhansk ve Donetsk "halk cumhuriyetlerini" tanımış, hatta savaşa gerekçe olarak bu bölgelerdeki Rus kökenli sivil halkın savunulmasını göstermişti. Herson ve Zaporijya bölgeleri ise Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'yı işgal sürecinde büyük oranda Rus kontrolüne geçmişti.

Ancak Rusya, bu bölgelerin tamamında kontrolü sağlayabilmiş değil. Bu nedenle ilhak süreci tamamlandığında Rusya'nın uluslararası sınırlarını tam olarak nereden çekeceği hâlen belirsiz.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, dün yaptığı açıklamada, Zaporijya ve Herson bölgelerinin sınırlarına ilişkin istişarelerin sürdüğünü belirtmişti.

Ukrayna, topraklarını geri kazanıyor

Ukrayna ise ülkenin güneyinde kaybettiği topraklarını kazanmaya devam ediyor.

Rusya'nın işgal ettiği bölgelere atadığı yetkililer, Ukrayna'nın Herson'daki cephe hattını onlarca kilometre ileri taşıyacak kazanımlar elde ettiğini duyurdu.

Fotoğraf: Metin Aktas/AA/picture alliance

Doğuda da ilerleme kaydeden Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin geçen Temmuz ayında tamamen kontrolü sağladığı Luhansk'ta da son dönemde toprak kazandı.

Reuters haber ajansı, Ukrayna güçlerinin ayrıca hafta sonunda Donetsk'te geri kazandığı stratejik Lyman kasabasınınsavunmasını güçlendirmek bu bölgeye askeri araç sevkiyatı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de birçok bölgede çok sayıda kasabanın kontrolünü geri kazandıklarını duyurdu ancak ayrıntı vermedi. Zelenskiy, yayımladığı video mesajda, "Birçok bölgede yeni yerleşim merkezleri kurtarıldı. Birçok cephede yoğun çatışmalar sürüyor" dedi.

Rus güçleri şu an Donetsk'in yaklaşık yüzde 60'ında, Zaporijya'nın yüzde 70'inde, Herson'un ise çok büyük bölümünde kontrolü sağlamış durumda.

DW,rtr/CÖ,EC