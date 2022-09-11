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Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde, savaşta tahrip olan askeri araçlar - (10.09.2022)
Ukrayna'nın doğusundaki Harkiv bölgesinde, savaşta tahrip olan askeri araçlar - (10.09.2022)Fotoğraf: Juan Barreto/AFP
PolitikaUkrayna

Rus ordusu Harkiv bölgesini terk etti

3 saat önce

Ukrayna'nın başlattığı harekata karşı bulunduğu mevzileri savunamayan Rus ordusu Harkiv bölgesini terk ederek çekildi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Ukrayna ile ateşkes müzakerelerine karşı olmadıklarını belirtti.

https://www.dw.com/tr/rus-ordusu-harkiv-b%C3%B6lgesini-terk-etti/a-63084061

Ukrayna ordusunun, ülkenin doğusunda Rus birliklere karşı başarılı karşı harekatının ardından Rusya'nın askerlerini Harkiv bölgesinden tamamen çektiği bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ve güncel durumu gösteren haritalarda, Rus askerlerinin Ukrayna'nın kuzeyindeki Ukrayna-Rusya sınır bölgesinden, Oskil ve Siverskyi nehirlerinin arkasına kaydırıldığı görüldü.

Rus ordusu hafta başında Harkiv bölgesinin yaklaşık üçte birini kontrol ediyordu. Ancak Ukrayna ordusunun başlattığı karşı harekat neticesinde, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının verdiği bilgiye göre 3 bin kilometrekareden büyük bir alan Rus işgalinden kurtarıldı. Söz konusu harekat öncesinde Rusya, Ukrayna topraklarının beşte birini ele geçirmiş durumdaydı.

Moskova: Ukrayna ile ateşkes görüşmelerine karşı değiliz

Ukrayna'da son günlerde önemli oranda mevzi kaybeden Rusya, Ukrayna ile ateşkes masasına oturabileceğinin sinyallerini verdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, "Rusya, Ukrayna ile müzakere masasına oturmaya karşı değil, ancak süreç uzadıkça anlaşma ihtimali de azalıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin hemen ardından başlayan müzakereler aylardır yapılmıyor. Bu durumdan Ukrayna tarafını sorumlu tutan Moskova, ateşkes sağlanabilmesi için Kiev'in sadece NATO üyeliği fikrinden vazgeçmesini değil, aynı zamanda topraklarının önemli bir kısmından da feragat etmesini istiyor. Rusya bu bağlamda Ukrayna'nın Donezk ve Luhansk bölgelerinden çekilmesini, ülkenin askersizleştirilmesini ve "nazilerden arındırılmasını" talep ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Sergey LavrovFotoğraf: Anton Raharjo/AA/picture alliance

Dışişleri Bakanı Lavrov, televizyondaki konuşmasında, bir kez daha Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin meşru olduğunu savunarak, bunun sadece Ukrayna ile değil aynı zamanda Batı'nın tümüyle bir hesaplaşma olduğunu ifade etti. Batı ülkelerinin sahip oldukları güçlü konumu savunmaya çalıştıklarını dile getiren Lavrov, insanlığın ise çok kutuplu iktidar merkezlerinin olduğu, daha adil bir dünya düzenine doğru yol aldığını belirtti.

 

dpa / ET,GY

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