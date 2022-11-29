Rus komutan Suriye'de SDG ile görüştü

Suriye'deki Rus güçlerinin komutanının SDG ile görüşerek Türkiye'nin olası kara operasyonunu ele aldığı bildirildi. Planlanan operasyonla ilgili ABD'den de yeni bir açıklama geldi.

Suriye'deki Rus güçlerinin komutanı Aleksandr Çayko'nun Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi ile görüşerek Türkiye'nin olası kara operasyonunu ele aldığı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşanSuriye Demokratik Güçleri (SDG) sözcüsü Siyamend Ali, Çayko'nun Pazar günü Suriye'nin kuzeyinde Mazlum Abdi ile görüştüğünü söyledi. Sözcü, Çayko ve Abdi arasındaki görüşmenin detayları hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

"Sınıra rejim güçleri yerleştirilsin"

Suriye'nin farklı bölgelerinde muhabirleri bulunan Lübnan merkezli El Mayadin televizyonu ise Çayko ile Abdi'nin sınır bölgesindeki gerginliği ve Türkiye'nin yeni bir kara operasyonu gerçekleştirmesinin önüne geçilmesi için neler yapılabileceğini ele aldığını bildirdi. El Mayadin, Çayko'nun Suriye-Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğe kadar rejim güçleri yerleştirilmesini önerdiğini iddia etti.

Bir başka SDG sözcüsü Aram Hanna ise El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusların bu görüşmede Türk tarafının şartlarını ilettiğini öne sürdü. Söz konusu şartlar hakkında ayrıntı vermeyen Hanna, Türkiye'nin tüm taleplerini reddettiklerini söyledi.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) komutanı Mazlum Abdi Fotoğraf: Getty Images/AFP

ABD'den IŞİD uyarısı

Ankara'nın olası kara operasyonu hakkında açıklamada bulunan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby ise Türkiye'nin "kendini ve vatandaşlarını saldırılara karşı koruma hakkı olduğunu" yineledi.

Günlük basın brifinginde konuşan Kirby, aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istediklerini belirttiklerini de hatırlattı. Özellikle daha fazla sivil kayıp yaşanmasına veya SDG ile birlikte IŞİD'e karşı verdikleri mücadelenin olumsuz etkilenmesine neden olabilecek eylemleri görmek istemediklerini ifade eden Kirby, "Hem Irak'ta hem de Suriye'de geçerli ve inandırıcı bir tehdit olmayı sürdüren IŞİD üzerindeki baskıyı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

"Sahada Amerikan askerleri var"

Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülkenin ABD'lilerin hayatını riske atacak eylemlerde bulunmasını da istemediklerini belirten Kirby, "Çünkü sahada Amerikan askerleri var ve SDG'ye yardım ediyorlar" dedi.

Kirby, bir gazetecinin "Birçokları, İstanbul'daki patlamanın arkasında PKK olduğunu öne süren Türkiye'nin bu iddiasına şüpheyle yaklaşıyor. Ve şu an Türkiye bunu Suriye'deki kara operasyonu için gerekçe olarak kullanıyor. ABD'nin kanıt talebi oldu mu ya da soruşturmada yardımcı olmayı önerdiniz mi? Bunu Suriye'deki bir kara operasyonu için uygun bir gerekçe olarak görüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise "Soruşturmada yardımcı olmak için herhangi bir öneride bulunduğumuzu sanmıyorum. Tam olarak kimin sorumlu olduğunu söyleyebilecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman kınadık, şimdi de kınıyoruz" yanıtını verdi.

DW,AP/CÖ,BK